Akdeniz bölgesinde tercih edilen meyve: Bu olursa vücut sistemini güçlendirir: Hastalık hemen geçer

Yabani ağaçlara uygulanan geleneksel yöntem, taşlık arazilerde üretimin önünü açıyor. Dağlık alanlarda, yol kenarlarında ve tarıma uygun olmayan arazilerde yetişen menengiç, yıllardır Anadolu'nun doğal bitki örtüsünde yer alıyor. Halk arasında melengiç ve çitlembik olarak da bilinen bu ağaç, yapılan aşılama işlemiyle Antep fıstığı üretiminde kullanılıyor. Özellikle kurak bölgelerde yetişen menengiçlerin mevcut kök yapısından yararlanılması, yeni fidan dikmeden üretime geçilmesini sağlıyor. Yabani ağaç bir aşıyla değişiyor. Menengiç (Çitlembik), sakız ağacıgiller familyasına ait, Akdeniz maki bitki örtüsünün karakteristik özelliklerini taşıyan ve Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen yabani bir meyvedir. Menengiç ağaçlarının Antep fıstığına dönüştürülmesinde göz aşısı yöntemi uygulanıyor. İlk olarak ağacın uygun dalları belirleniyor, ardından verimli fıstık ağaçlarından alınan aşı gözleri menengiç üzerine yerleştiriliyor. doğadan gelen Genellikle ilkbahar sonu ve yaz döneminde gerçekleştirilen işlemde sıcaklık ve ağacın gelişim durumu önem taşıyor. Aşının tutmasının ardından yeni sürgünler gelişiyor. Aşılama işlemi kısa sürse de ürün almak sabır gerektiriyor. Ağacın yaşı, bakımı ve yetiştiği bölgeye göre verime geçiş süresi değişiyor. Aşılanan menengiçler zamanla Antep fıstığı veren ağaçlara dönüşüyor. Ekonomik verime ulaşılması ise birkaç yılı buluyor. Uygun koşullarda 5 ila 8 yıllık süreçte önemli bir gelişim sağlanıyor. Taşlık araziler gelir kaynağına dönüşüyor Menengiç aşıcılığının en önemli avantajlarından biri, mevcut ağaçların kök sisteminden yararlanılması. Böylece yeni fidan yetiştirmek için gereken zamanın bir bölümü geride kalıyor. Dağlık bölgelerde yaşayan üreticiler açısından bu yöntem ayrı bir önem taşıyor. Tarla açmanın zor olduğu yamaçlarda, uygun menengiç ağaçları fıstık üretimi için değerlendiriliyor. Ancak aşılama yapılacak alanlarda mülkiyet ve gerekli izinlerin dikkate alınması gerekiyor. Kuraklığa dayanıklı kökleriyle dikkat çekiyor Menengiç, kuraklığa ve zorlu arazi koşullarına uyum sağlayan kök yapısıyla biliniyor. Bu özelliği, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde önemli bir avantaj oluşturuyor. Bununla birlikte aşılanan ağaçların da budama, besleme, hastalık kontrolü ve gerektiğinde sulama gibi bakım ihtiyaçları devam ediyor. Hem doğaya hem üreticiye katkı sağlıyor Mevcut ağaçların değerlendirilmesi, yeni tarım alanı açma ihtiyacını azaltıyor. Köklerin toprakta kalması da eğimli arazilerde erozyonun sınırlandırılmasına katkı veriyor.