Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberi verdi!

'ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK' Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi'nin oynayacağına yönelik iddialara yönelik şunları kaydetti: "Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." Buruk, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun performansına yönelik bir soruya ise "Yunus'un isteğini, arzusunu geçen hafta çok beğenmiştik. Topu kolay kaybetmeyen bir oyuncu. Çok yetenekli, oynadıkça üstüne koyacak. Attığı gol onun için özgüven olacak. Berkan'ın da iştahı onun için iyi olacak. İstekli olmaları çok önemli, oynamak istiyorlar. Takıma katkı vermek istiyorlar. Yunus da Berkan da Kerem de takıma destek veren değerli bir oyuncular. Oyuncuların bu isteği takım için önemli olacak" diyerek sözlerini tamamladı.