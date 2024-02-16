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Spor
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Okan Buruk ayrıldı

2024-02-16 07:58:00
Okan Buruk ayrıldı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

#1
Foto - Okan Buruk ayrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Okan Buruk ayrıldı

Buruk'un boşandığı haberini Sabah gazetesinden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu.

#3
Foto - Okan Buruk ayrıldı

"Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:

#4
Foto - Okan Buruk ayrıldı

"Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş.

#5
Foto - Okan Buruk ayrıldı

Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."

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