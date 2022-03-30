2022-03-30 09:07:20 OGS kullananlar HGS etiketlerini ücretsiz mi alacak? OGS HGS değişimi nasıl yapılır?
Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mart’tan sonra kullanılmayacak. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek kalmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir. Peki İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı nasıl açılacak? İşte OGS’den HGS’ye geçişte izlenmesi gereken yollar.