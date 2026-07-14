Berat Albayrak ilk kez anlattı: Sabiha Gökçen sıkıntılı olduğu halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştılar

O gecenin çok anısı olduğunu dile getiren Albayrak, şunları söyledi: Biz o gece şehadeti tadan ve gazi olan vatandaşlarımızın yanında, ben şahsım adına konuşuyorum, çok daha azıyla imtihan olduk. Hepimiz evlatlarımızla imtihan olduk. Kendileri evlatlarıyla vedalaşamadı. Bizim evlatlarımız belki kucağımızdaydı. Bunun bizim üzerimizde vebali var. Sizlerin konuşması, anlatması ve şehitlerimiz, gazilerimiz üzerinde bu sürecin yaşatılması çok kıymetli.