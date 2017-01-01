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Öğretmenler Hakkari'de ölümle burun buruna geldi

  • Hakkari Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipiden ötürü minibüste mahsur kalan 14 öğretmen son anda kurtarıldı.

  • İlçeye bağlı Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova’ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı.

  • Köyden 7 kilometre uzaklaştıktan sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan öğretmenler, minibüs mahsur kalınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

  • Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından mahsur kalan öğretmenlerin içinde bulunduğu minibüse ulaştı.

  • Minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince, öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.

  • Bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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