İŞKUR'dan öğrencilere büyük müjde

İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında işsizlere yönelik gerçekleştirdiği toplum yararına program uygulamasını üniversite öğrencilerine de yaygınlaştırıyor. İŞKUR'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Buna göre, üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında üç ay süreyle çalışabilecekler.
Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programlara katılamayacak.
Habertürk'ün haberine göre toplum yararına programların uygulama süresi içerisinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler, programlardan yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, üniversitelilere yönelik olanlar dışındaki toplum yararına programlarda eskiden olduğu gibi çalışabilecekler.
Üniversiteli gençler doğanın korunması; kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması; kütüphanelerin bakımı ve düzeni; kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda çalışacaklar.
Katılımcılar, üniversitelilere yönelik toplum yararına programlardan en fazla üç ay yararlanabilecek. Normalde 9 aya kadar uygulanan toplum yararına programlara katılanlara 14 güne kadar ücretsiz izin hakkı veriliyor. Üniversite öğrencileri ise üç aylık çalışma döneminde 5 güne kadar ücretsiz izin yapabilecekler.
Toplum yararına programa katılan öğrenciler haftada üç gün, günde 8 saat çalışacaklar. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için, bir günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak. 2018 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden günlük ücret 53.43 lira olacak.
Ocak ayından itibaren asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak bu tutar artacak.Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlamadıkları günler için ödeme yapılmayacak.Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programların ilki gelecek yıl haziran ayında başlayacak.