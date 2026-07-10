Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?
ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin tartışma yeniden gündeme geldi.
ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
CENTCOM açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın hayati öneme sahip uluslararası bir ticaret koridoru olduğu vurgulandı.
ABD güçlerinin mayıs ayının başından bu yana bölgede 800’den fazla ticari geminin geçişine destek verdiği belirtilirken, aynı süreçte 380 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli şekilde taşınmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.
Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki serbest geçişin küresel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.
ABD ordusunun açıklaması, İran’ın bölgedeki nüfuz iddialarına karşı deniz ticareti ve petrol sevkiyatının sürdüğü mesajı olarak değerlendirildi.
Öte yandan Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, son askeri gerilime rağmen Washington’ın İran krizine çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Yetkili, taraflar arasında teknik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, diplomatik temasların tamamen kesilmediği mesajını verdi.
Dünya petrol taşımacılığı açısından kritik konumdaki Hürmüz Boğazı, son dönemde ABD-İran hattındaki gerilimin en önemli başlıklarından biri haline geldi. CENTCOM’un açıklaması, Washington’ın bölgede askeri varlığını ve deniz trafiğine yönelik rolünü vurgulayan yeni bir çıkış olarak öne çıktı.
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