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Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

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Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin tartışma yeniden gündeme geldi.

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Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

#3
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

CENTCOM açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın hayati öneme sahip uluslararası bir ticaret koridoru olduğu vurgulandı.

#4
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

ABD güçlerinin mayıs ayının başından bu yana bölgede 800’den fazla ticari geminin geçişine destek verdiği belirtilirken, aynı süreçte 380 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli şekilde taşınmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.

#5
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki serbest geçişin küresel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

ABD ordusunun açıklaması, İran’ın bölgedeki nüfuz iddialarına karşı deniz ticareti ve petrol sevkiyatının sürdüğü mesajı olarak değerlendirildi.

#7
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

Öte yandan Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, son askeri gerilime rağmen Washington’ın İran krizine çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Yetkili, taraflar arasında teknik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, diplomatik temasların tamamen kesilmediği mesajını verdi.

#8
Foto - Bölgede tansiyon yüksek! Hürmüz Boğazı kimin kontrolünde?

Dünya petrol taşımacılığı açısından kritik konumdaki Hürmüz Boğazı, son dönemde ABD-İran hattındaki gerilimin en önemli başlıklarından biri haline geldi. CENTCOM’un açıklaması, Washington’ın bölgede askeri varlığını ve deniz trafiğine yönelik rolünü vurgulayan yeni bir çıkış olarak öne çıktı.

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