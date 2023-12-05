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Spor
19
Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

2023-12-05 13:18:44
Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arayışlarına devam eden Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için herekete geçti. Aslan, flaş transfer için resmi görüşmelere de başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Arayışlarına devam eden Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için herekete geçti.

#4
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Aslan, flaş transfer için resmi görüşmelere de başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı. Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.

#6
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.

#7
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

#8
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır. Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.

#9
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo için İtalyan basınından Napoli iddiası geldi. Bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan ancak gol ve asist katkısı sağlayamayan 24 yaşındaki on numaranın ayrılacağı iddiaları da ortaya atıldı. Sezon sonunda Napoli'nin, Zaniolo için G.Saray'ın kapısını çalarak oyuncuyu bonservisi ile almak istediği iddia ediliyor.

#10
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Galatasaray'ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

#11
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Sarı kırmızılı yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü.

#12
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

#13
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Yönetimin Eljif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

#14
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

#15
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi.

#16
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

#17
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Öte yandan Galatasaray'ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği vurgulandı. Ancak Napoli'nin bu talebi kabul etmesinin zor olduğu belirtildi.

#18
Foto - Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

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