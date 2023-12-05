Ocak gelmeden öyle bir jeneriklik gol geliyor ki... Bu transfer hamlesi gündemi altüst edecek

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arayışlarına devam eden Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için herekete geçti. Aslan, flaş transfer için resmi görüşmelere de başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...