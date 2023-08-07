O yat Türkiye'ye geldi! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Geçen yıl Almanya’da inşa edilen ve dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, bugün Bodrum’a geldi. Yat, limanlara sığmadığı için Bodrum açıklarına demirledi. İngiltere’nin önemli futbol kulüplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yat, ihtişamıyla görenlerin dikkatini çekti. 24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği Cayman Adaları bayraklı süperyatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesi olan Şeyh Mansur’un yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.