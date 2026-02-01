  • İSTANBUL
Ekonomi
Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!
Giriş Tarihi:

Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

Bitcoin, son 24 saatte sert düşüş yaşadı. 80 bin doların altına gerileyen Bitcoin Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyelere indi.

#1
Foto - Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

Düşüş, zayıf likidite ve sınırlı alım iştahı ortamında geldi ve dünyanın en büyük kripto parasının değerinden yüzde 30’dan fazlasını silen geri çekilmeyi daha da derinleştirdi. Bitcoin, New York işlem saatlerinde cumartesi günü öğle saatlerinde yüzde 7,1’e varan kayıpla 78.159,41 dolara kadar geriledi. Diğer token’larda ise kayıplar daha sert oldu. İkinci en büyük dijital varlık olan Ether yüzde 10’dan fazla düşerken, Solana yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti.

#2
Foto - Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

CoinGeckoverilerine göre, satış dalgası son 24 saat içinde kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 111 milyar dolar sildi. Piyasa izleme platformu Coinglass’a göre aynı zaman diliminde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi. Bu tasfiyelerin büyük bölümü, özellikle Bitcoin ve Ethereum çevresinde, son dört saat içinde gerçekleşti. Bu geri çekilme, Bitcoin için haftalardır süren makro hayal kırıklıklarına bir yenisini ekliyor. Bitcoin, daha önce varlığı desteklemesi beklenen bir dizi piyasa gelişmesine tepki vermekte başarısız oldu. Yatırımcılar Trump yönetiminin yarattığı politika risklerinden giderek daha fazla endişe duyarken dolar ocak ayının büyük bölümünde zayıfladı, ancak bu hareket kripto piyasalarında duyarlılığı yükseltmeye yetmedi.

#3
Foto - Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

Altın satılırken, Bitcoin alan olmadı Benzer şekilde, Bitcoin altının rekor seviyelere tırmandığı rallide de anlamlı bir tepki vermedi. Cuma günü altın ve gümüşte yaşanan sert geri dönüşün ardından da kripto varlıklara kayda değer bir giriş olmadı. ABD’de kripto sektörüne yönelik yeni piyasa yapısı düzenlemelerindeki gecikmeler de dijital varlıklara olan iştahı zayıflattı.

#4
Foto - Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

Navellier & Associates’ten Louis Navellier, “Gümüş ve altın, itibari para birimlerinden endişe duyan yatırımcılar için bir araç haline geldi” dedi. Bu alım eksikliği, Bitcoin’in daha geniş portföylerdeki rolüne dair yeni soru işaretleri doğurdu. Bir zamanlar hem momentum yatırımı hem de parasal değer kaybına karşı bir koruma aracı olarak pazarlanan Bitcoin, artık bu işlevlerin hiçbirini yerine getirmekte zorlanıyor. Spot ETF’lerden çıkışlar sürüyor, jeopolitik riskler talep yaratmıyor ve geleneksel güvenli liman akımları metaller ve nakitte yoğunlaşıyor.

#5
Foto - Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

Bitcoin fiyatı, İsrail ile İran arasındaki artan gerilimlerden de etkileniyor olabilir. İran Genelkurmay Başkanı, Tahran’ın İsrail’i vurabileceği yönündeki uyarılarını yenilerken, ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik olası ABD askeri saldırılarını gündeme getirdi. Needham analisti John Todaro, mevcut seviyelerin bireysel yatırımcılar açısından “son derece güçlü bir ilgisizliğe” işaret ettiğini söyledi ve işlem hacimlerinin “bir ya da iki çeyrek daha” düşük kalabileceğini ekledi.

