Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu!

CoinGeckoverilerine göre, satış dalgası son 24 saat içinde kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 111 milyar dolar sildi. Piyasa izleme platformu Coinglass’a göre aynı zaman diliminde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi. Bu tasfiyelerin büyük bölümü, özellikle Bitcoin ve Ethereum çevresinde, son dört saat içinde gerçekleşti. Bu geri çekilme, Bitcoin için haftalardır süren makro hayal kırıklıklarına bir yenisini ekliyor. Bitcoin, daha önce varlığı desteklemesi beklenen bir dizi piyasa gelişmesine tepki vermekte başarısız oldu. Yatırımcılar Trump yönetiminin yarattığı politika risklerinden giderek daha fazla endişe duyarken dolar ocak ayının büyük bölümünde zayıfladı, ancak bu hareket kripto piyasalarında duyarlılığı yükseltmeye yetmedi.