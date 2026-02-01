  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eğitim
Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti
Selma Savcı

Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Sömestirde bozulan uyku rutinleri, yine öğrencileri derinden sarsacak gibi görünüyor..

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Uzmanlar, sirkadiyen ritmi düzeltmek için sabah ışığı ve kademeli geçiş yöntemlerinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Yarıyıl tatiliyle birlikte esneyen uyku saatleri, milyonlarca öğrencinin biyolojik saatini sekteye uğrattı.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Gece geç saatlere kadar ekran başında kalan veya sosyal aktivitelere katılan çocuklarda, vücudun uyku hormonu olan melatonin salınımı daha geç saatlere kaydı. Bu durum, okulun ilk günlerinde "jet-lag" benzeri bir sersemlik hissi, odaklanma güçlüğü ve sinirlilik halini beraberinde getirdi.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Sömestir tatili boyunca geç yatıp geç kalkan öğrencilerin bozulan uyku rutinleri, okulun açılmasıyla birlikte ciddi bir adaptasyon sorununa dönüştü. Uzmanlar, sirkadiyen ritmi bozulan çocukların akademik başarılarının ve ruh sağlıklarının korunması için kademeli geçişin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Konuyla ilgili görüş bildiren Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Rafael Pelayo, uyku düzeninin bir gecede düzeltilemeyeceğine dikkat çekti. Dr. Pelayo, "Beynin biyolojik saati bir ışık düğmesi değildir, aniden açıp kapatamazsınız. Tatil dönüşü yaşanan uyku borcunu kapatmak için her gün uyku saatini 15 dakika öne çekmek, vücudun doğal ritmine uyum sağlamasını kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Sinirbilim Enstitüsü’nden Profesör Russell Foster ise sabah ışığının önemine değindi. Foster, "Sabah alınan doğal gün ışığı, biyolojik saati sıfırlayan en güçlü tetikleyicidir. Öğrencilerin uyandıktan hemen sonra parlak ışığa maruz kalmaları, akşam daha erken saatte uykularının gelmesine yardımcı olur" dedi.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Foster ayrıca, yatmadan en az bir saat önce dijital ekranların kapatılmasının, mavi ışığın melatonin üzerindeki baskılayıcı etkisini azaltacağını belirtti. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Akademik Performans: American Academy of Sleep Medicine tarafından yayımlanan araştırmalar, düzensiz uykunun prefrontal korteks fonksiyonlarını zayıflattığını ortaya koydu. Bu durum, öğrencilerin yeni bilgileri öğrenme ve problem çözme yeteneklerini doğrudan olumsuz etkiledi.

Foto - Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti

Duygusal Dengeler: Harvard Medical School bünyesinde yapılan çalışmalar, yetersiz uykunun çocuklarda kaygı bozukluklarını 0 oranında artırdığını saptadı. OKULA DÖNÜŞ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR Uzmanlar, sömestir sonrası düzenin yeniden tesisi için şu adımların atıldığını bildirdi: Işık Yönetimi: Akşam saatlerinde loş ışık, sabah ise tam aydınlık sağlandı. Dijital Detoks: Uyku öncesi beyin aktivitesini artıran oyun ve videolara kısıtlama getirildi. Beslenme Rutini: Akşam yemeği saatleri öne çekilerek sindirim sisteminin uykuya engel olması önlendi.

