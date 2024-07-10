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O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

2024-07-10 10:18:43
O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor.

#1
Foto - O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

Güney Kore'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberine getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletinde 1 kişinin asansör boşluğunu su basması sonucu öldüğü, aynı eyalette yaşayan 1 kişinin ise toprak kayması nedeniyle evinin yıkılmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı. Kuzey Gyeongsang eyaletinde ise 1 kişinin sel sularına kapılarak, 1 kişinin de aracıyla birlikte taşan bir dereye düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kuzey Chungcheong eyaletinde ise konteynerde yaşayan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

#2
Foto - O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

Birçok bölgede maddi hasar meydana geldi Şiddetli yağışlar birçok bölgede maddi hasara da yol açtı. Yerel yetkililer Kuzey Jeolla eyaletindeki 17 ev ve 16 otoyolun sel sularının altında kaldığını belirtirken, Güney Chungcheong eyalet yönetiminin 835 hasar bildirimi veya acil durum çağrısı aldığı aktarıldı.

#3
Foto - O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

21 uçuş iptal edildi, 16 uçuşta gecikme yaşandı Havayolu ve demiryolu ulaşımı da şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'da bulunan Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması beklenen 21 uçuşun iptal edildiği, 16 uçuşta da gecikme yaşandığı açıklandı. Ayrıca Güney Chungcheong eyaletindeki Janghang Tren Hattı ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Gyeongbuk Tren Hattı'ndaki tüm tren seferlerin yerel saatle 18.00'e kadar askıya alındığı belirtildi.

#4
Foto - O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

Geceye kadar etkisini sürdürecek Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ülkenin güney kesimlerindeki birçok bölgenin gece boyunca 200 milimetrenin üzerinde yağış aldığını açıklamıştı. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

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