O ülkeyi sel ve toprak kayması vurdu: 4 ölü 1 kayıp

Güney Kore'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberine getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletinde 1 kişinin asansör boşluğunu su basması sonucu öldüğü, aynı eyalette yaşayan 1 kişinin ise toprak kayması nedeniyle evinin yıkılmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı. Kuzey Gyeongsang eyaletinde ise 1 kişinin sel sularına kapılarak, 1 kişinin de aracıyla birlikte taşan bir dereye düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kuzey Chungcheong eyaletinde ise konteynerde yaşayan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.