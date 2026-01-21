O ülkede oturamazsınız... Vize engeli ile ilgili bunları bilmeniz gerekiyor! ABD'den 75 ülkeye oturma izni

Bir göçmenin bu düzenlemeye dayanarak geri çevrilip çevrilmeyeceğine yönelik değerlendirme ise göçmenlik görevlileri tarafından vakalar özelinde yapılıyor. Ancak bu uygulamanın devreye girmesi ve bu yolla göçün engellenmesi için gerekçeler oldukça sınırlı. ABD merkezli Göçmenlik Hukuki Kaynaklar Merkezi; sağlık hizmetleri, Covid-19 tedavisi, barınma ya da diğer kritik hizmetler konusunda kamu yüküne yönelik endişelerin bulunmadığına dikkat çekiyor. Kuruluş, yalnızca geçimini sağlamak için nakit yardımına ya da devlet tarafından finanse edilen uzun süreli bakıma esas olarak bağımlı olma ihtimali bulunan başvuru sahiplerinin kamu yükü gerekçesiyle reddedilebileceğine dikkat çekiyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk döneminde Washington, bu düzenlemenin içeriğini genişletmeye çalıştı, ancak önerilen değişiklikler 2022'de Joe Biden yönetimi tarafından reddedildi.