O ülkede kuraklık kapıya dayandı

Hacibiros, Atina'nın su kaynaklarının azalmasına da değinerek, "Gelecek 2-3 yıl içinde yeterli kar ve yağmur yağmaması halinde susuzluk sorunu trajik bir hal alacaktır." uyarısında bulundu. Atina'nın, yakınında nehir olmayan az sayıdaki büyük şehirden biri olduğuna ve kendi su kaynaklarının bulunmadığına dikkati çeken Hacibiros, bu nedenle 1920'lerden bu yana şehir dışındaki nehirlerden su getirilmesi yoluna gidildiğini belirtti. Hacibiros, bu kapsamda oluşturulan barajlardan birinin de Orta Yunanistan'daki Mornos Nehri'nin sularının biriktiği Mornos Barajı'nın olduğunu dile getirerek, Atina'nın su ihtiyacının 4 nehirden sağlandığını ifade etti. - Mornos Barajı'nın suları altındaki köy kuraklık nedeniyle yeniden görünür oldu Atina'da musluklardan akan şehir şebeke suyunun içilebildiğini ve temiz olduğunu söyleyen Hacibiros, Atina'nın 30 yıldır su sorununun bulunmadığını ancak şimdi iklim krizi faktörünün olduğunu söyledi. Hacibiros, "Birkaç yıl önce bu durumu öngörmek olası değildi. İklim krizi şu an kuraklık ve aşırı sıcaklıklara neden oluyor. Atina'nın suyunun artık azaldığını görüyoruz. Bunu, Mornos Barajı'nın su seviyesinin düşmesinden ve baraj yapıldığında sular altında kalan bir köyün tekrar su yüzeyine çıkmasından anlıyoruz. Bu, bir tehlike uyarısıdır." dedi. Hacibiros, Yunan adalarının da benzer sorunlar yaşadığını ve özellikle Ege adalarının akarsuya sahip bulunmaması nedeniyle susuzluk sorununa karşı daha hassas olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Eskiden insanlar yağmur suyunu evlerindeki sarnıçlarda biriktiriyordu. Son yıllarda sondaj yapmaya başladılar ancak bu sular çok kaliteli değil biraz tuzlu. Bu nedenle adalarda artık şişelenmiş su içiyorlar. İklim krizi derinleşirken bu adalar için tek çözüm deniz suyunun arıtılması. Bugün deniz suyunu arıtarak, içilebilecek, çok kaliteli düzeye getiren teknolojiler var. Bazı adalarda başladı bile bu uygulamalar. Gelecek yıllarda adaların çoğunda deniz suyu arıtma tesislerinin açılacağına inanıyorum." Atina'da yaşayan yaklaşık 5 milyonluk nüfus için deniz suyunun arıtılmasından faydalanmanın da çok zor olduğunu vurgulayan Hacibiros, bu yöntemin ancak yağışların az olduğu dönemde tamamlayıcı amaçlı kullanılabileceğini kaydetti. Hacibiros, susuzluk sorunuyla mücadelenin en temel yolunun, mevcut suyun makul şekilde kullanılması olduğunun altını çizdi. Atina'da su israfının azaltılmasına yönelik çalışmaların derhal başlatılması gerektiğini vurgulayan Hacibiros, "Bu, su içmeyelim, çiçeklerimizi sulamayalım anlamına gelmiyor. Örneğin araçlarımızı her gün musluklarımızdan akan içilebilir kalitedeki suyla yıkıyoruz. Balkonları, sokakları yıkıyoruz. Bunlar israf. Bu tür kullanımlar kısıtlanabilir. En azından birkaç ay, gelecek kış yağış olup olmayacağını görene, sorun çözülene kadar bu yapılabilir." diye konuştu. EYDAP'ın duyurduğu tedbirleri yeterli bulmadığını ifade eden Hacibiros, sorunun ciddiyetini ortaya koyacak daha katı tedbirlerin şart olduğuna dikkati çekti. Hacibiros, "Duyurular da önemli ancak bence mali bir tedbir de alınmalı. Mali tedbirler çevre konusunda çok daha etkili olabiliyor. Örneğin, 6 aylık geçici bir süre için su fiyatlarında artış olabilir ki insanlar suyu israf ederken bir daha düşünsün. Şu an yapılması gereken, Atina'nın musluklarından akan içilebilir suyun israf edilmemesi." dedi. Ülke genelinde tarımda da suyun çok israf edildiğine dikkati çeken Hacibiros, "Yunanistan'da suyun yüzde 80'inden fazlası sulama için kullanılıyor. Bu, değişmeli. Çok su istemeyen bitkilerin ekilmesi ve sulamanın daha az su kullanılarak yapılmasına imkan veren yeni teknolojilerin kullanılmasıyla bu mümkün kılınabilir. Bu konuda çok geri kaldık. Bir an evvel bu konuda çaba harcanmalı." değerlendirmesinde bulundu.