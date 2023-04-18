O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Hükümet ayrıca, AB ortalaması yüzde 9 olan sosyal toplu konut oranının İspanya'da yüzde 3'lerde bulunduğunu, gelecek 20 yılda yapılacak yatırımlarla bu oranı en yüksek seviye olan yüzde 20'ye çıkarma hedefi olduğunu açıkladı. Bu arada, mecliste azınlıkta olan sol koalisyon hükümeti, yeni bir konut yasası çıkarılması için dışarıdan destek aldığı Bask ve Katalan siyasi partilerle anlaşma sağladı.