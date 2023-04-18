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Dünya
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O ülke konut sorununa çözüm arıyor

2023-04-18 17:32:46
O ülke konut sorununa çözüm arıyor

İspanya’da yaşanan konut sorununa karşı hükümet çözüm üretmeye çalışıyor.

#1
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Avrupa Birliği (AB) içinde en çok konut sorunu yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da sol koalisyon hükümeti, açıkladığı yardım paketleriyle konut sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ülkede Bakanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, öncelikli olarak konut sorununu ele aldığını belirterek, ekonomik açıdan kırılgan diye tanımladığı ailelere ve gençlere yönelik konut kiralamada yardım paketi kararı aldığını duyurdu.

#2
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2008 mali krizinde iflas eden bankalardaki gayrimenkul varlıkların satın alınmasıyla 2012'de kurulan ve kısa adı "Sareb" olan devlet kontrolündeki halka açık limited şirketteki 35 bin konutun uygun fiyatlarla kiraya çıkarılacağını bildirdi.

#3
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Sareb'e ait arazilerde 15 bin konut inşa edeceklerini belirten Calvino, bu sorunun hükümet için çözüm gerektiren öncelikli konu olduğunu vurguladı.

#4
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Hükümet ayrıca, AB ortalaması yüzde 9 olan sosyal toplu konut oranının İspanya'da yüzde 3'lerde bulunduğunu, gelecek 20 yılda yapılacak yatırımlarla bu oranı en yüksek seviye olan yüzde 20'ye çıkarma hedefi olduğunu açıkladı. Bu arada, mecliste azınlıkta olan sol koalisyon hükümeti, yeni bir konut yasası çıkarılması için dışarıdan destek aldığı Bask ve Katalan siyasi partilerle anlaşma sağladı.

#5
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Gelecek haftalarda meclise getirilecek yasa tasarısı gereği, İspanya demokrasi tarihinde ilk kez kira artış oranının yüzde 3 gibi bir tavan fiyatla sabitlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

#6
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Save the Children adlı uluslararası sivil yardım kuruluşu, geçen haftalarda açıkladığı bir raporda, AB içinde Yunanistan ve İrlanda'dan sonra en fazla konut sorunu yaşayan ülkenin İspanya olduğunu belirtmişti.

#7
Foto - O ülke konut sorununa çözüm arıyor

Rapora göre, AB ortalamasında yüzde 3,2 olan kira ve ipotek ödemekte zorluk yaşayan aile oranı, İspanya'da yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyor. İspanya'da 28 Mayıs'ta yerel seçimler, yıl sonunda da genel seçim yapılacak.

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