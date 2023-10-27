2023-10-27 09:24:44 O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü
Meksika’da etkili olan Otis Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Kasırga sebebiyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Meksika’da etkili olan Otis Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Kasırga sebebiyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksika'nın Guerrero kentinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27 oldu. Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler de elektriksiz kaldı.
Kasırga ağaçları yerinden söktü, birçok yerleşim alanına ve araçlara zarar verdi.
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