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Dünya
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O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

2023-10-27 09:24:44
O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

Meksika’da etkili olan Otis Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Kasırga sebebiyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

#1
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

Meksika'nın Guerrero kentinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27 oldu. Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler de elektriksiz kaldı.

#2
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

Kasırga ağaçları yerinden söktü, birçok yerleşim alanına ve araçlara zarar verdi.

#3
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#4
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#5
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#6
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#7
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#8
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#9
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

#10
Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

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Foto - O ülkede kasırga can aldı: 27 ölü

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