O ülkede günde 9 TL'ye çalışıyorlar!

Mahmuda Begum ise eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 4 çocuğuyla birlikte zor duruma düştüğünü, 13 yıl önce bu işte çalışmaya başladığını söyledi. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen hiç zam almadığını vurgulayan Mahmuda Begum, “13 yıldır burada çalışıyorum. Günlük 50 taka kazanıyorum. Biz köyde başka ne yapabiliriz ki? Evde 4 tane çocuğum var. Onların okul masrafları, evin masrafları var. Ben dul bir kadınım. Burada çalışarak biraz para kazanıyorum. Bu para hiçbir şeye yetmiyor ama başka çalışacak iş olmadığı için mecburuz” ifadelerini kullandı.