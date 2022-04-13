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Doğa
5
O ülkede ceset çiçeği açtı

2022-04-13 17:05:41
O ülkede ceset çiçeği açtı

Endonezya'nın Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde dünyanın en büyük çiçeği olan “Rafflesia arnoldii" açtı.

#1
Foto - Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip bitki türü olan “Rafflesia arnoldii

Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip bitki türü olan “Rafflesia arnoldii", çiçek açtı.

#2
Foto - Ceset çiçeği olarak da bilinen tür, adını çürümüş ete benzer kokusundan alıyor. Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde açan çiçek, bitki olmasına rağmen fotosentez yapmazken, kökü ve yaprağı bulunmuyor.

Ceset çiçeği olarak da bilinen tür, adını çürümüş ete benzer kokusundan alıyor. Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde açan çiçek, bitki olmasına rağmen fotosentez yapmazken, kökü ve yaprağı bulunmuyor.

#3
Foto - Ceset çiçeği, tamamen olgunlaşmış haliyle 1 metre çapa ulaşabilmesiyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor. Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.

Ceset çiçeği, tamamen olgunlaşmış haliyle 1 metre çapa ulaşabilmesiyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor. Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.

#4
Foto - Ceset çiçeği, Endonezya'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor. Çiçek, resmi olarak 1993 yılından itibaren ulusal

Ceset çiçeği, Endonezya'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor. Çiçek, resmi olarak 1993 yılından itibaren ulusal "nadir çiçek" olarak tanımlanıyor.

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