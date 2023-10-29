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Dünya
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O ülkede binler Gazze için yürüdü

2023-10-29 16:17:49
O ülkede binler Gazze için yürüdü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

#1
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve diğer Filistinli grupların çağrısı üzerine binlerce kişi, Beyrut'un en büyük camisi Muhammed Emin Camii önünde bir araya geldi.

#2
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Hamas ve Hizbullah'a ait flamaları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

#3
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

Eylemciler, AA muhabirine, İsrail'in 23 gündür kesintisiz saldırısı altındaki Gazze halkı ile dayanışma halinde olduklarını göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi.

#4
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

"Gazze yalnız değildir" ve "Gazze düşmeyecek" pankartları taşıyan eylemciler, başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

#5
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

#6
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

#7
Foto - O ülkede binler Gazze için yürüdü

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