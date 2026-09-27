O tarihte şov yapacak! Altın yatırımcıları bu rakamla havaya uçacak
Küresel finans devi ICICI Bank, yayımladığı son raporla altın piyasasındaki yatırımcıları heyecanlandıracak çarpıcı tahminlerini paylaştı. Kısa vadede yaşanabilecek dalgalanmalara dikkat çeken banka, 2027 yılının ilk yarısında ons altının 5 bin dolar seviyesine tırmanarak tarihi bir ralli gerçekleştireceğini öngördü. Merkez bankalarının rekor düzeydeki altın alımları ve küresel belirsizlikler, değerli madenin önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdüreceğinin en büyük sinyali olarak değerlendiriliyor.