  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Adana’nın Ceyhan ilçesinde görevden alınan CHP’li Belediye Başkanı Kadir Aydar, hakkındaki rüşvet iddialarıyla yeniden gündemde. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadede Aydar’a Ankara’da 300 bin dolar elden teslim ettiğini, ayrıca tüm otel masraflarını da kendisinin karşıladığını itiraf etti. Savcılık iddianamesinde, HTS kayıtları, banka dekontları ve otel faturalarıyla rüşvet trafiğinin somut biçimde ortaya konduğu vurgulandı.

7
#1
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında 20 Ekim 2025 tarihinde iddianame düzenlendi. İddianamede görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a yönelik olarak rüşvet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

#2
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında 11 Mayıs 2025 tarihinde Kadir Aydar hakkında verdiği ifadede, "Önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi Le Meridien Otel'de konakladı. Babası Mustafa Aydar ise 25-26.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi. Le Meridien Otel'e yerleştirdik. 26.07.2024 günü Koşuyolu'nda bulunan şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon TL'ye alınmasını istedi. 09.08.2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş'a devredildi.

#3
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

14.08.2024 tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi. 06.11.2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a bizzat kendim teslim ettim. Kadir Aydar ile ortak HTS kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16.10.2024 tarihinde Mustafa Aydar'ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım isimli kişiler İstanbul'a geldi. 17.10.2024 tarihinde Zafer Yaman'a Elif LPG'nin merkezi Koşuyolu'nda 6 milyon TL teslim edildi. Bu kişilerin Conrad Otel'de 16-17.10.2024 konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otele kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır" dedi.

#4
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Savcılık; alınan ifadeler, HTS ve baz kayıtları, banka dekontları üzerinden yaptığı değerlendirmede şunlara yer verdi: "Şüpheli Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman satılan araç bedeli olarak 6 milyon aldıklarını belirtmişseler de aracın satıldığı tarih 02.01.2025 olmasına rağmen Can Zafer Yaman'ın İstanbul'a gelip, parayı aldığı tarih 17.10.2024 olması, bir ilan sitesinde, bahsedilen dairelerin bulunduğu Alara My World isimli sitede bulunan dairelerin fiyatlarının 13.10.2025 tarihi itibarıyla 3 milyon - 7 milyon 500 bin lira arasında olduğu, şüpheli Kadir'in, başkanı olduğu belediyeden alacaklı olan ve kendi döneminde belediyeden aldığı ihale olmayan Aziz İhsan Aktaş'la Ankara ve İstanbul'da görüşmesi, kendisinin, babasının ve kuzeninin konaklama ücretlerini Aziz İhsan Aktaş tarafından ödenmesi dikkate alındığında şüpheliler Mustafa Aydar ve Kadir Aydar'ın beyanlarına itibar edilmemiş,

#5
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın belediyedeki alacaklarına karşılık, rüşvet olarak şüpheli Kadir Aydar'ın aile şirketine ait iki taşınmaza değerinin çok üzerinde 20 milyon liraya satın aldığı, 4 milyon lirayı 14.08.2024 tarihinde verdiği, paranın tamamını vermediği için şüphelilerin taşınmazlara ipotek koyduğu, 6.000.000 lirayı 16-17.10.2024 tarihinde şüpheli Can Zafer Yaman'a İstanbul'da elden teslim ettiği, kalanı ise 06. 11.2024 tarihinde 300.000 dolar olarak şüpheli Kadir Aydar'a Ankara'da elden teslim ettiği, şüpheliler Kadir Aydar, Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman'ın iştirak halinde rüşvet almak suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

#6
Foto - O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Suç örgütünün lideri herkese rüşvet verdim diyor, rüşvet alanlar içeride, 700 yılla yargılanan örgüt lideri dışarıda geziyor..

el hüseyni ĞAVIS

paranın satın alamayacağı lavuk yoktur
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış
Gündem

Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” uygulamasına ait 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farkl..
Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...
Gündem

Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile görüştü. KKTC diye bir devletin olmamasını, federasyon..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı

“Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konut inşa edilecek devasa projenin detaylarını anl..
Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
Ali Mahir Başarır'dan şok ima: Hakime söyleyeceğim, neyin ne olduğunu biliyorum
Gündem

Ali Mahir Başarır'dan şok ima: Hakime söyleyeceğim, neyin ne olduğunu biliyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin bugün görülen şaibeli 38’inci kurultaya ilişkin davada, mahkeme hakiminin kararını bildiğin..
11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer alan 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23