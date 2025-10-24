Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim
Adana’nın Ceyhan ilçesinde görevden alınan CHP’li Belediye Başkanı Kadir Aydar, hakkındaki rüşvet iddialarıyla yeniden gündemde. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadede Aydar’a Ankara’da 300 bin dolar elden teslim ettiğini, ayrıca tüm otel masraflarını da kendisinin karşıladığını itiraf etti. Savcılık iddianamesinde, HTS kayıtları, banka dekontları ve otel faturalarıyla rüşvet trafiğinin somut biçimde ortaya konduğu vurgulandı.