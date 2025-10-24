O suç örgütü lideri itiraf etti: CHP’li başkana 300 bin doları ben verdim

Savcılık; alınan ifadeler, HTS ve baz kayıtları, banka dekontları üzerinden yaptığı değerlendirmede şunlara yer verdi: "Şüpheli Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman satılan araç bedeli olarak 6 milyon aldıklarını belirtmişseler de aracın satıldığı tarih 02.01.2025 olmasına rağmen Can Zafer Yaman'ın İstanbul'a gelip, parayı aldığı tarih 17.10.2024 olması, bir ilan sitesinde, bahsedilen dairelerin bulunduğu Alara My World isimli sitede bulunan dairelerin fiyatlarının 13.10.2025 tarihi itibarıyla 3 milyon - 7 milyon 500 bin lira arasında olduğu, şüpheli Kadir'in, başkanı olduğu belediyeden alacaklı olan ve kendi döneminde belediyeden aldığı ihale olmayan Aziz İhsan Aktaş'la Ankara ve İstanbul'da görüşmesi, kendisinin, babasının ve kuzeninin konaklama ücretlerini Aziz İhsan Aktaş tarafından ödenmesi dikkate alındığında şüpheliler Mustafa Aydar ve Kadir Aydar'ın beyanlarına itibar edilmemiş,