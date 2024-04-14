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Spor
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O sözleri gündem olmuştu: Ve Muslera krizi çözüldü çözülecek...

2024-04-14 13:37:23
O sözleri gündem olmuştu: Ve Muslera krizi çözüldü çözülecek...

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Fernando Muslera sarı-kırmızılılar ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Yönetimle yeni kontrat konusunda anlaşan Uruguaylı file bekçisinin yeni maaşı da belli oldu.

#1
Foto - O sözleri gündem olmuştu: Ve Muslera krizi çözüldü çözülecek...

2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen, geçtiğimiz günlerde 500. resmi maçını oynayan, bu süreçte 15 kez kupa kaldırma sevinci yaşayan ve kulüp tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Fernando Muslera, kariyerine Sarı-Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.

#2
Foto - O sözleri gündem olmuştu: Ve Muslera krizi çözüldü çözülecek...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin ülkesine döneceği konuşulurken, Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını müjdelemişti. Tecrübeli kaleci de geleceğiyle ilgili konuya net olarak noktayı koydu.

#3
Foto - O sözleri gündem olmuştu: Ve Muslera krizi çözüldü çözülecek...

Şampiyonluk yolunda takımın en formda isimlerinden biri olan Nando, Florya'daki çalışmalarla büyük iş başardıklarını anlatırken, 500 kez Galatasaray forması giymenin ve kaldırdığı kupanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Muslera, "Burada forma giymek beni çok mutlu eden ve gurur veren bir şey. Amacım fiziğim elverdiğince oynayabilmek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olmak isterim" diye konuştu. İşte yeni maaşı! Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini netleştiren detaylardan biri de bu sezonki performansıydı. Sarı-kırmızılılar bir süre kaleci aramayı denese de Nando'nun şampiyonluk modunu açmasıyla bu arayışlar da rafa kalktı. Aynı zamanda deneyimli eldivenin pazarlık sürecinde eli de güçlenmiş oldu. Galatasaray Yönetimi ilk görüşmelerde 1.5 milyon euro teklif ettiği Muslera ile 2.2 milyon euro yıllık ücret üzerinden sözleşme imzalayacak gibi görünüyor.

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