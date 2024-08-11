  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
O şehirde deprem konutları yükseliyor

2024-08-11 11:49:35
O şehirde deprem konutları yükseliyor

Asrın felaketinden etkilenen Sivas Gürün'de kalıcı konutların inşası tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - O şehirde deprem konutları yükseliyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

#2
Foto - O şehirde deprem konutları yükseliyor

Depremi 11 il çok fazla hissetse de çevre illerde bu felaketten nasibini aldı. Özellikle Kahramanmaraş’a komşu olan Sivas’ın Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar aldı. Evlerinden ve dükkânlarından çıkmak zorunda kalan vatandaşlar konteynerlere yerleştirildi.

#3
Foto - O şehirde deprem konutları yükseliyor

Bir süre sonra alınan kararla birlikte Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi. Depremlerden etkilenen ilçede kalıcı konutların inşası hızla yükseliyor. 5 blokta üç tanesi çift bodrumlu olmak üzere 85 tane 3+1 dairenin yapımı sürüyor. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Gürün TOKİ şantiye şefi inşaat mühendisi Murat Karaca, “Bulunduğumuz alan yaşanan depremde etkilenen tek bölge. Bu afetten etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.

#4
Foto - O şehirde deprem konutları yükseliyor

Daireleri teslim etmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Karaca, “Bulunduğumuz alan yaşanan depremde etkilenen tek bölge. TOKİ’nin depremzede vatandaşlara yapmaya başladığı evlerin şantiyesindeyiz. Kaba imalatımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına çalışıyoruz. Burada 5 bloğumuz var. Üç tanesi çift bodrumlu. 85 tane 3+1 dairemiz var. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

#5
Foto - O şehirde deprem konutları yükseliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi 'su yok' diyerek duyurdu: Türkiye'nin su talebini reddettik
Gündem

Avrupa ülkesi 'su yok' diyerek duyurdu: Türkiye'nin su talebini reddettik

Bulgaristan Çevre ve Sular Bakanı Petar Dimitrov, iklim krizi nedeniyle Türkiye'nin ilave su talebini reddettiklerini açıkladı.
ABD’li isim, Trump ve Biden’ı madara etti! Yüzyılın Hitleri, Netanyahu’nun itleri
Dünya

ABD’li isim, Trump ve Biden’ı madara etti! Yüzyılın Hitleri, Netanyahu’nun itleri

ABD’nin ünlü siyaset yorumcularından biri olan Jackson Hinkle, soykırımcı İsrail’in aylardır süren Gazze’deki katliamlarına destek veren ABD..
Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü
Gündem

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna güçlerine ait 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA'nın imha edildiğini duyurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abiy Ali'ye dikkat çeken Somali çağrısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abiy Ali'ye dikkat çeken Somali çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali çağrıs..
Türk roketi torpido AKYA'ya beklenmedik rakip! Gemiyi ortadan ikiye ayırdı
Teknoloji

Türk roketi torpido AKYA'ya beklenmedik rakip! Gemiyi ortadan ikiye ayırdı

Milli torpido Akya'ya yeni bir rakip geldi. Çin hükümeti, uçak gemilerini batırabilecek güçte yeni torpidosunun görüntülerini kamuoyu ile pa..
İran'da kabine listesi kriz çıkardı
Dünya

İran'da kabine listesi kriz çıkardı

İran'da yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, kabine listesini Meclis'e sunması beklenirken bakan olarak düşünülen bazı isimler reformistl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23