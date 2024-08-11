O şehirde deprem konutları yükseliyor

Daireleri teslim etmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Karaca, “Bulunduğumuz alan yaşanan depremde etkilenen tek bölge. TOKİ’nin depremzede vatandaşlara yapmaya başladığı evlerin şantiyesindeyiz. Kaba imalatımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına çalışıyoruz. Burada 5 bloğumuz var. Üç tanesi çift bodrumlu. 85 tane 3+1 dairemiz var. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.