  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
O şehirde 3 yangın daha çıktı!

2024-06-04 16:46:29
O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınların ardından farklı bölgelerde art arda 3 yangın daha meydana geldi.

#1
Foto - O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Yangınlar ilk olarak saat 13.00 civarında Gargar mevkii ve Körez mevkiinde başladı.

#2
Foto - O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Ekipler iki koldan yangına müdahale ettiği sırada Evciler mevkiinde üçüncü yangın başladı.

#3
Foto - O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yaklaşık 3 saatlik müdahaleler sonucunda yangınlar kontrol altına alındı.

#4
Foto - O şehirde 3 yangın daha çıktı!

Yangına Kula İtfaiye Amirliği Ekipleri, orman ekipleri, Kula Belediyesi tankerleri, iş makineleri ve vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan: Durum daha da kötüleşiyor
Gündem

Bakan Fidan: Durum daha da kötüleşiyor

Filistinlilerin çektiği acıların yeni bir olgu olmadığını ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını anlatan B..
Böyle olur CHP’nin milliyetçiliği! Türk bayrağını ayaklar altına aldılar
Siyaset

Böyle olur CHP’nin milliyetçiliği! Türk bayrağını ayaklar altına aldılar

Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal kaş yapayım derken göz çıkardı.
Türkiye de çalışmalara başlamıştı! Sır gibi saklanan 6. nesil uçağın görüntüleri yayınlandı
Teknoloji

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! Sır gibi saklanan 6. nesil uçağın görüntüleri yayınlandı

Türkiye'nin de Milli Muharip Uçak Kaan'ın ardından çalışmalara başladığı altıncı nesil savaş uçağı konusunda ABD'nin halihazırda projeleri b..
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. Yarından itibaren otogaza indirim, motorine ise zam gelecek.
Hizbullah İsrail'i vurdu! Birçok noktada yangın çıktı
Gündem

Hizbullah İsrail'i vurdu! Birçok noktada yangın çıktı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler İsrail'de birçok noktada yangına neden oldu. Ülkenin kuzeyinde yer alan sıradağlarda çıkan ..
5 Haziran 2022: Mustafa Mahmud Şeref'in vefatı (Akademisyen)
Tarih

5 Haziran 2022: Mustafa Mahmud Şeref'in vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Mustafa Mahmud Şeref'i hayırla yâd ediy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23