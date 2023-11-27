O sahilde “cadı şişeleri” bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, “sakın açmayın” diye uyardı

Ne yazık ki, yaygın dini öğretilerin ve liderlerin bu konuda sunabileceği pek bir şey yoktu. Kilise yetkilileri ya bir kişinin iddialarını basit bir batıl inanç olarak reddedebilir ya da müdahale etmesi için Tanrı’ya dua etmelerini önerebilirdi. Ancak halk gelenekleri, bireylere kendi sorunlarını çözmek için bir şans sunuyordu. Bu sayede, hayatlarını altüst eden gizemli güçlere karşı savaşabilirlerdi. Bu yüzden cadı şişeleri oldukça popüler hale geldi. Eğer bir kişi bir cadı tarafından hedef alınmışsa, bu yöntem sadece kurbanı korumakla kalmayıp aynı zamanda cadıya da acı çektireceği umulan bir karşı büyüydü.