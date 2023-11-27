2023-11-27 13:38:08 O sahilde “cadı şişeleri” bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, “sakın açmayın” diye uyardı
Meksika Körfezi’nde bulunan ve ‘cadı şişeleri’ olarak adlandırılan cam şişeler görenleri korkuttu. Ürkütücü geçmişi olan bu şişeler için araştırmacılar 'sakın açmayın' önerisinde bulundu. Meksika Körfezi’nde son dönemde ortaya çıkan ‘cadı şişeleri’ herkesi korkuttu. Konuyla ilgili konuşan bir araştırmacı, batıl inançlı bir ürün olan bu şişelerin kötü ruhları gömmeyi amaçlayan bir inanış olduğunu açıkladı.