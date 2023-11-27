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O sahilde "cadı şişeleri" bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, "sakın açmayın" diye uyardı

2023-11-27 13:38:08
O sahilde “cadı şişeleri” bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, “sakın açmayın” diye uyardı

Meksika Körfezi’nde bulunan ve ‘cadı şişeleri’ olarak adlandırılan cam şişeler görenleri korkuttu. Ürkütücü geçmişi olan bu şişeler için araştırmacılar 'sakın açmayın' önerisinde bulundu. Meksika Körfezi’nde son dönemde ortaya çıkan ‘cadı şişeleri’ herkesi korkuttu. Konuyla ilgili konuşan bir araştırmacı, batıl inançlı bir ürün olan bu şişelerin kötü ruhları gömmeyi amaçlayan bir inanış olduğunu açıkladı.

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Foto - O sahilde "cadı şişeleri" bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, "sakın açmayın" diye uyardı

60 kilometre uzunluğundaki plajda son dönemde sıkça rastlanan bu yeşil şişelerden şimdiye kadar 8 tane görüldüğü belirtilirken, konuyu araştıran araştırmacıların bile bu batıl inanış sebebiyle korktukları belirtildi. Harte Araştırma Enstitüsü HRI Toplumsal İlişkiler Direktörü Jace Tunnell, McClatchy News ile yaptığı görüşmede “Bu şişelerden yaklaşık sekiz tane buldum ve hiç birini açmadım. Eşim onları içeri almama izin vermediği için beş tanesi arka bahçemdeki çitte duruyor” dedi ve ekledi: “ABD'den geldiklerine inanmıyorum, ama nereden geldiklerine dair hiçbir yazı ya da gösterge olmadığından yüzde 100 emin de olamıyorum. Ancak, okyanus akıntıları nedeniyle dünyanın her yerinden gelen eşyaların burada kıyıya vurduğunu görüyoruz ve bazen bu şişeleri, Haiti’den gelen belirgin sarı sirke şişeleri içeren enkazların arasında buluyorum.”

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Foto - O sahilde "cadı şişeleri" bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, "sakın açmayın" diye uyardı

Neden bu kadar fazla ilgi gördüklerini anlamak için Erken Modern Dünya görüşünün bazı yönlerini incelemek gerekebilir. Dünyadaki doğaüstü güçlerin aktif varlığına inanan insanlar için cadılar gerçek bir endişe kaynağıydı. Herhangi bir kötü şans, ani hastalık veya talihsizlik, kötü niyetli büyücülüğün sonucu olarak görülebiliyordu ve bu nedenle insanların kendilerini korumanın ve büyüye karşı koymanın bir yoluna ihtiyacı vardı.

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Foto - O sahilde "cadı şişeleri" bulundu! Görenlerin aklı çıktı! Uzmanlar, "sakın açmayın" diye uyardı

Ne yazık ki, yaygın dini öğretilerin ve liderlerin bu konuda sunabileceği pek bir şey yoktu. Kilise yetkilileri ya bir kişinin iddialarını basit bir batıl inanç olarak reddedebilir ya da müdahale etmesi için Tanrı’ya dua etmelerini önerebilirdi. Ancak halk gelenekleri, bireylere kendi sorunlarını çözmek için bir şans sunuyordu. Bu sayede, hayatlarını altüst eden gizemli güçlere karşı savaşabilirlerdi. Bu yüzden cadı şişeleri oldukça popüler hale geldi. Eğer bir kişi bir cadı tarafından hedef alınmışsa, bu yöntem sadece kurbanı korumakla kalmayıp aynı zamanda cadıya da acı çektireceği umulan bir karşı büyüydü.

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