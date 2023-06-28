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İslam
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O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

2023-06-28 18:28:39
O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

100 bin kişilik bir cemaatin lideri olan isim gördüğü rüya sonrasında dinini değiştirme kararı aldı.

#1
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Haber7'de yer alan habere göre, Güney Afrika’da mucizevi bir olay yaşandı. 15 yıldır bir kilisede rahiplik yapan Abraham Richmond'ın, gördüğü bir rüya üzerine hayatı değişti. 100 bin kişilik cemaatin liderliğini yapan Abraham Richmond, cemaatiyle birlikte Müslüman oldu ve İbrahim ismini aldı.

#2
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

İbrahim Richmond, rüyasında bir sesin kendisine “Adamlarına beyaz elbise ve takke giymelerini söyle” dediğini ifade etti. Eski rahip, rüyasındaki sessin kendisine Müslümanların giydiği takkeyi tarif ettiğini belirtti.

#3
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Önce Müslümanlarla alakalı bir giyim tarzı olduğu için rüyaya aldırış etmediğini söyleyen eski rahip, aynı rüyayı tekrar tekrar gördüğünü sonundan sesin hiddetlendiğini kaydetti.

#4
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Rüyadaki mesajı ilk toplantıda cemaatine aktaran Richmond, olumlu tepkiler aldığını belirtti. Cemaatiyle birlikte Kelime-i Şehadet getiren Richmond, kendisini takip eden binlerce kişiyle birlikte Müslüman oldu. Eski rahip, İbrahim ismini aldı.

#5
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Mekke’ye hac yapmaya gelen İbrahim, yaşadıklarını söyle anlattı:

#6
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

“15 yıldır rahiplik yapıyordum. Güney Afrika’da bir kilisede yaklaşık 100 bin takipçisi olan bir cemaat lideriydim. Ta ki bir rüya görene kadar. Kilisede küçük bir odadaydım, uyuyordum. Ve sonra o ses geldi.

#7
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Diyordu ki, ‘Ona söyleyin, beyaz takke taksın.’ Dedim ki; ‘Müslümanların taktığı mı?’ Dedim ki, bu sadece bir rüya. O yine tekrar tekrar geldi. Artık en son iyice hiddetlenmişti. Cemaatimi kastederek ‘Takipçilerine söyle!’ Dedim ki; ‘Şimdi, gideceğim ve onlara anlatacağım. Onlardan inanmalarını isteyeceğim.’ Ve gittim, anlattım. Allah ne kadar kolaylaştırdı, biliyor musunuz? Ve insanlar öylece hepsi birden iman etti. Kilisede ayin günü geldiğinde herkes beyazlara bürünmüştü. Hepsi de iman etti. 3 ay önce kilisede şehadet getirdim. Dediklerimi tekrar ettiler. Binlerce ses, o tek cümleyi, şehadeti benimle tekrar etti.”

#8
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

3 ay önce Müslüman olan İbrahim, Kral Selman Hac Programı'nın konuğu olarak geldiği Suudi Arabistan’da hacı oldu.

#9
Foto - O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Arafat Dağı ve Nur Dağı'na çıkan İbrahim Richmond'ın büyük heyecan yaşadığı görüldü.

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