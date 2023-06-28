O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Diyordu ki, ‘Ona söyleyin, beyaz takke taksın.’ Dedim ki; ‘Müslümanların taktığı mı?’ Dedim ki, bu sadece bir rüya. O yine tekrar tekrar geldi. Artık en son iyice hiddetlenmişti. Cemaatimi kastederek ‘Takipçilerine söyle!’ Dedim ki; ‘Şimdi, gideceğim ve onlara anlatacağım. Onlardan inanmalarını isteyeceğim.’ Ve gittim, anlattım. Allah ne kadar kolaylaştırdı, biliyor musunuz? Ve insanlar öylece hepsi birden iman etti. Kilisede ayin günü geldiğinde herkes beyazlara bürünmüştü. Hepsi de iman etti. 3 ay önce kilisede şehadet getirdim. Dediklerimi tekrar ettiler. Binlerce ses, o tek cümleyi, şehadeti benimle tekrar etti.”