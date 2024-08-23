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Spor
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O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

2024-08-23 16:36:59
O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer yapan sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Arayışlarına devam eden Kanarya, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Mourinho da bu transfere onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer yapan sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

#2
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Arayışlarına devam eden Kanarya, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Mourinho da bu transfere onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#3
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ağır bulduğu Rodrigo Becao satış listesinde yer alıyor.

#4
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

28 yaşındaki oyuncusunu 10 milyon Euro karşılığında bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Atalanta'dan gelen kiralık teklifi reddetti.

#5
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Fenerbahçe, Becao'nun satılması halinde Mourinho'nun listesinde bulunan sol ayaklı stoperlerle iletişime geçecek.

#6
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Atalanta kulübü, kiralık olan resmi teklifini değiştirip bonservisiyle transfer etmek istediği takdirde Fenerbahçe bu transfere zorluk çıkarmayacak.

#7
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Fred ve İsmail Yüksek'in sık sık sakatlanması nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı çeken ve bu yarayı kapatmak isteyen Fenerbahçe gözünü İngiltere'ye çevirdi.

#8
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun isteği doğrultusunda Championship ekiplerinden Sheffield United'ın formasını giyen Vinicius Souza'nın transferi için girişimlere başladı.

#9
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Fenerbahçe, İngiliz kulübü ve Brezilyalı yıldızın menajeriyle tema kurup Vinicius Souza'nın şartlarını sordu. Futbolcu ile de görüşme yapıldı.

#10
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

25 yaşındaki oyuncunun da Sheffield United'dan ayrılmak istediği belirtildi.

#11
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcuya başta Fulham olmak üzere bazı Avrupa takımlarının da ilgisi olduğu ifade edildi. Flamengo altyapısında futbola başlayan Vinicius, genç yaşta Avrupa'ya transfer oldu.

#12
Foto - O rüya gerçek olacak! Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Souza, Belçika'da Lommel SK ve Mechelen, İspanya'da ise Espanyol formalarını giydi. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken 1.87 boyundaki Vinicius Souza geçen sezon Sheffield United formasıyla 38 maçta forma giydi, 1 gol attı.

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