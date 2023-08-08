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Yaşam
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O nehrin son hali yürekleri sızlattı

2023-08-08 17:08:17
O nehrin son hali yürekleri sızlattı

Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu...

#1
Foto - O nehrin son hali yürekleri sızlattı

Ardahan'da suyu azalan Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu.

#2
Foto - O nehrin son hali yürekleri sızlattı

Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği kentteki Kura Nehri'nin suyu büyük oranda azaldı.

#3
Foto - O nehrin son hali yürekleri sızlattı

Yosun ve kum adacıklarının oluştuğu nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oluyor.

#4
Foto - O nehrin son hali yürekleri sızlattı

Vatandaşlardan Hakan Köksal, 5 yıldır bu kentte yaşadığını belirterek, "Kura Nehri'nin suyunun bu kadar azaldığına ilk kez şahitlik ediyorum." dedi.

#5
Foto - O nehrin son hali yürekleri sızlattı

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