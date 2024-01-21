O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Yeni Kuga, performansına ek olarak kesintisiz bağlantı kolaylığı ve günlük maceralar için ideal yol arkadaşı kılan kapsamlı yeni nesil sürücü destek sistemleri sunuyor. Yeni Kuganın içi de dışı da yeni ve kendinden emin bir tasarımla ön plana çıkıyor. Akıllı titanium ve sportif ST-Line benzersiz tasarım özellikleri ve farklı karakter özellikleriyle dikkati çekiyor. Tam genişlikteki LED ışık çubuğu Ford'un mavi oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor. Kuganın iç tasarımında önceki sisteme göre 2 kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip SYNC 4 2 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem, Apple CarPlay ve Android Auto 3 ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkanı sağlıyor. FordPass uygulamasıyla, yeni Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor.