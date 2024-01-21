O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Uzun huzmeli matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücüler için parlamayı en aza indiren gelişmiş bir aydınlatma sistemi sunarken, aracın navigasyon verilerine göre farların ışık yayılımını akıllıca ayarlayarak gece sürüşü sırasında daha iyi görünürlük ve güvenlik sağlıyor. İkinci sıradaki kayar koltuklar arkadaki yolcular için bacak mesafesini 1 metreye kadar artırabiliyor veya 150 litreye kadar 7 ekstra bagaj hacmi yaratılabiliyor. Opsiyonel olarak seçilebilen konforlu koltuklar, en iyi şekilde bel desteği sağlıyor. Gelişmiş aydınlatma teknolojisi, standart otomatik uzun far kontrolü de dahil tam LED farlarla sürücünün konforunu ve güvenini artırmaya yardımcı oluyor. Yeni Kuga, Ford'un Avrupa'daki ileri teknolojili Valencia fabrikasında üretiliyor. Bu tesiste parçaların 3D teknolojisiyle basılması sayesinde son derece hassas ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriliyor. Yapay zekâ, mühendislerle el ele çalışarak en yüksek kalite ve üretim standartlarını garanti ediyor. Avrupa'da bu ay satışa sunulacak olan yeni Kuga, gelecek dönemde de Türkiye'de müşterilerle buluşacak.