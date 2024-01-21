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Otomotiv
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O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

2024-01-21 13:07:51
O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Ford Kuga, bir SUV'dan beklenenden çok daha fazlasını sunmak üzere yeniden tasarlandı. Avrupa'da bu ay satışa sunulacak olan yeni Kuga, gelecek dönemde de Türkiye'de müşterilerle buluşacak.

#1
Foto - O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Yeni Kuga, performansına ek olarak kesintisiz bağlantı kolaylığı ve günlük maceralar için ideal yol arkadaşı kılan kapsamlı yeni nesil sürücü destek sistemleri sunuyor. Yeni Kuganın içi de dışı da yeni ve kendinden emin bir tasarımla ön plana çıkıyor. Akıllı titanium ve sportif ST-Line benzersiz tasarım özellikleri ve farklı karakter özellikleriyle dikkati çekiyor. Tam genişlikteki LED ışık çubuğu Ford'un mavi oval logosunu sergileyen yeni ön ızgara tasarımını çerçeveleyerek aracın gücünü ve amacını vurguluyor. Kuganın iç tasarımında önceki sisteme göre 2 kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip SYNC 4 2 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem, Apple CarPlay ve Android Auto 3 ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkanı sağlıyor. FordPass uygulamasıyla, yeni Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor.

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Foto - O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor. SYNC 4 ayrıca güvenli ve emniyetli bağlantıları desteklemeye yardımcı olan römork bağlantı kontrol listesiyle sürücülerin yeni Kuga'nın çekme kabiliyetinden maksimum düzeyde yararlanmasını da destekliyor. Römork Çekme Navigasyonu ise SYNC 4 ile dar virajlardan, alçak köprülerden ve diğer engellerden kaçınmaya yardımcı olacak bir rota seçilebilmesi için sürücülerin araç ve römork boyutlarını sisteme girebilmesini sağlıyor.

#3
Foto - O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Gelişmiş sürücü destek teknolojisi, en zorlu koşullarda bile kolay ve konforlu bir sürüşü destekliyor. Yeni nesil adaptif hız kontrolü 4,5 virajların ve kavşakların yanı sıra diğer trafik durumları için de otomatik olarak fren yapabiliyor. Öte yandan 360 derece kamera sistemi 6 ön, arka ve yan kameraları kullanarak 360 derecelik bir perspektif oluşturuyor, böylece park etmeyi, römorku bağlamaya hazırlanmayı ve hatta otomatik oto yıkamayı kullanmayı kolaylaştırıyor. Geri fren desteği, park alanlarından geri geri çıkarken görüş mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda kullanılıyor. Bu özellik karşıdan yaklaşan yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyarıyor ve araç çarpışma riski altındaysa otomatik olarak fren yapıyor.

#4
Foto - O markanın en çok satan SUV modeli en ileri teknolojilerle yenilendi! Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Uzun huzmeli matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücüler için parlamayı en aza indiren gelişmiş bir aydınlatma sistemi sunarken, aracın navigasyon verilerine göre farların ışık yayılımını akıllıca ayarlayarak gece sürüşü sırasında daha iyi görünürlük ve güvenlik sağlıyor. İkinci sıradaki kayar koltuklar arkadaki yolcular için bacak mesafesini 1 metreye kadar artırabiliyor veya 150 litreye kadar 7 ekstra bagaj hacmi yaratılabiliyor. Opsiyonel olarak seçilebilen konforlu koltuklar, en iyi şekilde bel desteği sağlıyor. Gelişmiş aydınlatma teknolojisi, standart otomatik uzun far kontrolü de dahil tam LED farlarla sürücünün konforunu ve güvenini artırmaya yardımcı oluyor. Yeni Kuga, Ford'un Avrupa'daki ileri teknolojili Valencia fabrikasında üretiliyor. Bu tesiste parçaların 3D teknolojisiyle basılması sayesinde son derece hassas ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriliyor. Yapay zekâ, mühendislerle el ele çalışarak en yüksek kalite ve üretim standartlarını garanti ediyor. Avrupa'da bu ay satışa sunulacak olan yeni Kuga, gelecek dönemde de Türkiye'de müşterilerle buluşacak.

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