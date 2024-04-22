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Spor
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O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

2024-04-22 14:43:00
O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

#1
Foto - O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

Uyanık, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

#2
Foto - O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek adına son dönemde aday olmaya karar verdiğini söyleyen Uyanık, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonunun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." dedi.

#3
Foto - O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

Türkiye'de temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

#4
Foto - O kulüp başkanı, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! Herkes şaşkın

"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat...Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum."

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