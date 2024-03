İsviçre'nin Albinen köyünde, İsviçre'nin bir dağ kasabasında, nüfus her geçen gün azalıyor. Bu durumu tersine çevirmek ve köyün yaşamını canlandırmak amacıyla kasaba halkı, bir kampanya başlattı. Köyün nüfusunu artırmak için başlatılan teşvik programı kapsamında, köye taşınan ailelere 70 bin İsviçre Frankı (yaklaşık 2 milyon 520 bin TL) ödeme yapılacak. Bu ödeme, dört kişilik bir aile için hesaplandığında her bir yetişkine 25 bin İsviçre Frankı ve her bir çocuğa 10 bin İsviçre Frankı şeklinde bölünüyor. Dolayısıyla 4 kişilik bir aile toplamda 70 bin İsviçre Frankı ödül alabiliyor. Ödüllerden faydalanabilmek için bazı kriterler bulunuyor.