O kale turizme açılıyor

Van-Hakkari Karayolu'nun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu Hoşap Kalesi, yerli ve yabancıların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze ulaştı. Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'nın girişimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde bu yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulunan Vali Balcı ve beraberindeki kurum amirleri, buradaki görevlilerden bilgi aldı.