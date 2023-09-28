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Kültür Sanat
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O kale turizme açılıyor

2023-09-28 09:43:00
O kale turizme açılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, restorasyon çalışmasının devam ettiği kartal yuvası görünümlü Hoşap Kalesi'ni turizme açacaklarını söyledi.

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Foto - O kale turizme açılıyor

Van-Hakkari Karayolu'nun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu Hoşap Kalesi, yerli ve yabancıların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze ulaştı. Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'nın girişimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde bu yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulunan Vali Balcı ve beraberindeki kurum amirleri, buradaki görevlilerden bilgi aldı.

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Foto - O kale turizme açılıyor

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti. Kadim bir şehir olan Van'ın kültür ve turizmine yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Balcı, “Van tarihi, kültürü ve kimliği olan bir şehrimizdir. Van'da tarihe mal olmuş köklü yapılarımız var. Bunların restorasyonu ve ayağa kaldırılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapılıyor. Hoşap Kalesi'nin restorasyon projesi başladı ve bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah yolu ve çevre düzenlemesiyle beraber buraya bir fonksiyon vereceğiz. Böylece turizme açmış olacağız” dedi.

#3
Foto - O kale turizme açılıyor

Hoşap Kalesi'nin yapısı itibariyle çok cezbedici olduğunu dile getiren Balcı, “Hoşap Kalesi tarihi bir mekandır. Restorasyon çalışması bittikten sonra vatandaşımızın gezip görebileceği güzel bir mekan olacaktır. İnşallah burayı daha görkemli hale getireceğiz. İçerisinde fonksiyonunu kaybetmiş mekanlara fonksiyon verilmesiyle beraber kalenin görkemli bir yapıya dönüşeceğine inanıyorum. Böylece Van'ın kültür ve turizmine önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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Foto - O kale turizme açılıyor

Hoşap Kalesi'nin yanı sıra, Gevaş Selçuklu Mezarlığı düzenlemesi, Erciş Zortul Kümbeti, Süleyman Han Camii ve kentte büyük bir değer katacak olan eski Van şehriyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan vali Balcı, bu çalışmaların bitmesiyle yeni turizm alanlarının kazandırılacağını kaydetti.

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Foto - O kale turizme açılıyor

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