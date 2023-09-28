O kale turizme açılıyor

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti. Kadim bir şehir olan Van'ın kültür ve turizmine yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Balcı, “Van tarihi, kültürü ve kimliği olan bir şehrimizdir. Van'da tarihe mal olmuş köklü yapılarımız var. Bunların restorasyonu ve ayağa kaldırılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapılıyor. Hoşap Kalesi'nin restorasyon projesi başladı ve bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah yolu ve çevre düzenlemesiyle beraber buraya bir fonksiyon vereceğiz. Böylece turizme açmış olacağız” dedi.