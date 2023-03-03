O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

6 Şubat felaketinde 50 bine yakın insan öldü; mevcut acı tablo kentsel dönüşümün önemini acı biçimde ortaya koydu ama güvenli konut inşasına 10 yıldır karşı çıkan zihniyet yaşananlardan ders almadı. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyen, eski evlerin yıkılıp yenisinin yapılmasını "Evimizi elimizden alacaklar" diye yorumlayan o kafa, depremin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden yine ortaya çıktı. Binlerce insanın enkaz altından kurtarılmayı beklediği günlerde, geçmişte halkı kentsel dönüşüme karşı mücadeleye davet eden haberlerini tek tek silen Cumhuriyet gazetesi, bugünkü skandal manşetinde yine U dönüşü yaptı ve insanları felakete sürükleyen zihniyetin hiç değişmeyeceğini gözler önüne serdi. Hükümetin İstanbul'daki riskli konutları acil dönüştürmek için hazırladığı proje ile alay etmeye çalışan gazete, Türkiye'de depremin insanları öldürdüğü gerçeğini hâlâ anlamamış göründü. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun rezerv alanlara taşınması hazırlıklarına karşı çıkan Cumhuriyet, projeye yine klişe ifadelerle çamur atmaya çalışarak şu manşeti attı: Taşıma bahane rant şahane!