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O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

2023-03-03 11:37:03
O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

50 bine yakın insanın enkaz altında can vermiş olması, geçmişte güvenli konut yapımına engel olan zihniyet için hiçbir şey ifade etmiyor. Cumhuriyet gazetesi deprem felaketinin üzerinden daha bir ay geçmemişken, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm projesine 'rant' diyerek karşı çıktı.

#1
Foto - O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

6 Şubat felaketinde 50 bine yakın insan öldü; mevcut acı tablo kentsel dönüşümün önemini acı biçimde ortaya koydu ama güvenli konut inşasına 10 yıldır karşı çıkan zihniyet yaşananlardan ders almadı. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyen, eski evlerin yıkılıp yenisinin yapılmasını "Evimizi elimizden alacaklar" diye yorumlayan o kafa, depremin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden yine ortaya çıktı. Binlerce insanın enkaz altından kurtarılmayı beklediği günlerde, geçmişte halkı kentsel dönüşüme karşı mücadeleye davet eden haberlerini tek tek silen Cumhuriyet gazetesi, bugünkü skandal manşetinde yine U dönüşü yaptı ve insanları felakete sürükleyen zihniyetin hiç değişmeyeceğini gözler önüne serdi. Hükümetin İstanbul'daki riskli konutları acil dönüştürmek için hazırladığı proje ile alay etmeye çalışan gazete, Türkiye'de depremin insanları öldürdüğü gerçeğini hâlâ anlamamış göründü. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun rezerv alanlara taşınması hazırlıklarına karşı çıkan Cumhuriyet, projeye yine klişe ifadelerle çamur atmaya çalışarak şu manşeti attı: Taşıma bahane rant şahane!

#2
Foto - O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

Hatay ve Mersin'de kentsel dönüşüm çalışmalarını gerek davalarla gerekse de mahalleliyi ayaklandırarak engelleyen 'istemezükçü' kafanın haberinde şu ibretlik ifadeler yer aldı: "Son seçim beyannamesindeki doğal afetlerle ilgili 16 sözünden sadece 3'ünü yerine getiren AKP, İstanbul'daki riskli 1,5 milyon konutu rezerv alanlara taşıyacağını duyurdu. AKP'nin 14 Mayıs seçimleri öncesindeki vaadini değerlendiren uzmanlar "Ortada bir balon dolaşıyor ve nereye konacak belli değil" dedi. Gezi tutuklusu şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman, "Konutlarını elinden almak için halkı yine kandıramazsınız" dedi. Kahraman, "Riskli yapıların hangileri olduğunu bilmeden sayısını biliyorsunuz. Bu vatandaşın göz koyduğunuz taşınmazlarını şimdiden belirlediğinizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

AĞIZLARDA AYNI SAKIZ: RANTSAL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüme karşı ibretlik haberini Cumhuriyet 'Yoksula rezerv sürgünü' şeklindeki alt başlıkla destekledi. Binlerce insanı göz göre göre ölüme yollayan o zihniyet yine 'rantsal dönüşüm' sakızını çiğneyip projeye şöyle karşı çıktı: "Hükümetin açıkladığı proje yeni bir rantsal dönüşümün sinyali. En fazla değer kazanan ilçeler Beyoğlu, Kağıthane, Bağcılar, Fatih ve Şişli. Yani hükümetin planına göre en eski konutların yer aldığı, yani en fazla konutun yıkılacağı semtler." Cumhuriyet gazetesi yazı işleri ekibinin kafa yapısına göre, kentsel dönüşüm yapılacak yerde 'eski yapıların' olması normal değil anormal bir durum. Gazete, hükümeti eski yapıların bulunduğu ilçeleri dönüştürmeye çalışmakla suçladı!

#4
Foto - O kafa hiç değişmiyor: Cumhuriyet kentsel dönüşüme yine 'rant' demeye başladı

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