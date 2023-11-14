O istihbaratçıdan İsrail’le ilgili şok “Kıbrıs” iddiası! Alttan alta bunu yapmaya başladılar, Türkiye hemen tedbir almalı

GİRNE ŞERİDİNİ ELE GEÇİRDİLER “Siyonist Yahudilerin Kıbrıs’la ilgili gizli ajandası var. Arazi satın alma işleri ilk olarak 2004’te başladı. Hem kanundaki boşlukları kullanıyorlar hem de arazi değerlerini olağanüstü tırmandırıp Türkleri saf dışı ediyorlar. KKTC’de onlarca Yahudi sitesi inşa ettiler. Bir tür koloni kurdular. Emlak tekelleri oluşturdular. Aralarına hiçbir Türk’ü almıyorlar. İskele, Girne sahil şeridi, Yenierenköy Liman bölgesi ve Gaziveren’in neredeyse tamamı onların ellerinde. Geçen günlerde Yenierenköy Limanı’ndan bayrağımızı indirdiler. Gemiler sürekli gizemli taşımacılık faaliyetleri içerisinde. Silah mı, uyuşturucu mu yoksa insan kaçakçılığı mı yapıyorlar bilmiyoruz. Tedbir alınmazsa bazı belediyeleri de nüfus ve idare olarak da ele geçirecekler.” GÜNEY KIBRIS’I İKİNCİ İSRAİL YAPMAK İSTİYORLAR. BU AMAÇLA STRATEJİK NOKTALARI KUŞATIYORLAR Siyonistler, hem Kıbrıs’ı Filistin’e giden yolda köprü hem de İsrail için bir çıkış kapısı gördü. Yahudiler, Filistin’e Kıbrıs üzerinden geçti. Nazilerin soykırımından kaçanların bir kısmı Kıbrıs’a sığındı. Ada’da bir toplama kampı açıldı. 50 bin Yahudi burada kaldı. Larnaka, Yahudilerin merkezi hâline geldi. Mavi Marmara hadisesinden sonra Türkiye ile ipleri koparan İsrail, Güney Kıbrıs’a yaklaştı. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, askerî iş birliklerine imza attı. Netanyahu, ziyaret ettiği Rumlara “Bize hava ve deniz üssü verin, İsrail askerî üsse yerleşsin” teklifinde bulundu. İsrail’den Rum tarafına petrol boru hattı döşenmesi, Limasol’da doğalgaz santrali inşası gündeme geldi. Bu maksatla 20 bini asker, 50 bin Yahudi’nin Limasol’a taşınması, şehrin ikinci İsrail olması planlandı. İsral’i ziyaretinde “ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım” diyen Antony Blinken, savaşın ilk haftasında Larnaka’ya inmiş; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü. İSRAİL’İN ARZIMEVUT İDEALİ İÇİN GAZZE GİBİ KIBRIS’I İŞGAL PLANI YAPMASI VE BU PLANI UYGULAMAYA CÜRET ETMESİ ONUN SONU OLACAK. ABD TAŞERON OLARAK KULLANDIĞI İSRAİL’İ DESTEKLEMEDEN VAZGEÇECEK İNŞALLAH! PENTAGON’dan emekli olmuş bazı analistler yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz iddiasında bulunuyorlar. Bu savaşın İsrail’in arzımevut idealini bahane ederek Kıbrıs’ı ve Türkiye’nin güneyini işgal planlarını devreye sokması ile başlayabileceğini belirtiyorlar. Ancak Türkiye’nin bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip bir ülke olmasına, Türkiye Başkanı Erdoğan’ın isterse bir aydan kısa bir süre içinde 2 milyon askeri bölgeye sürebileceğine ve Türklerin acımasız savaşçılar olduğuna dikkat çekiyorlar. Bütün bu nedenlerden dolayı Erdoğan karşısında ABD hava desteği de verse bile bu yeterli olmayacaktır. ABD’nin askeri gücünün yakın tarihin en ‘zayıf noktasında’ olduğunu ve bu nedenle büyük çaplı bir çatışmaya müdahale etmeye hazır olmaması nedeniyle ABD, Türkiye ile bir savaşa girmeyerek öncelikle taşeron İsrail’e desteğini çekmesi kuvvetle muhtemeldir. Çin ve Rusya faktörünü de unutmayalım.”