2023-11-14 14:25:34 O istihbaratçıdan İsrail’le ilgili şok “Kıbrıs” iddiası! Alttan alta bunu yapmaya başladılar, Türkiye hemen tedbir almalı
Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, İsrail’in Gazze sonrasındaki hedefinin Kıbrıs olduğunu belirtti. Siyonist Yahudilerin Kıbrıs’la ilgili gizli ajandası olduğunu ifade eden eski istihbaratçı Orakoğlu, acilen tedbir alınması uyarısında bulunduğu yazısında şunları kaydetti: “İsrail, 36 günden bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail, 12 bine yakın Filistinli sivili katletti. Gazze’de açık bir soykırım başlatan İsrail güçleri, 2.3 milyon Gazze’liyi tamamen bölgeden sürmek için canla başla çalışıyor. Filistin’i silah zoruyla ele geçiren İsrail’in işgal planında gözünü diktiği Gazze sonrası yeni bölge ise Kıbrıs oldu. Siyonist İsrail’in işgalini ve soykırımı meşrulaştırmak için kullandığı “Vadedilmiş Topraklar” planında yer alan Kıbrıs içinde yıllar önce harekete geçildi. İşgalci Siyonizm anlayışına göre kendilerine vadedildiğine inanılan toprakları ele geçirmeye yönelik politikalar benimseyen İsrail yönetimi, bu anlayış doğrultusunda Filistin topraklarını ele geçirdi. Plana göre “Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede” hak iddia eden Siyonistlerin işgal planında Türkiye’nin güney kesimi ve Kıbrıs adası da yer alıyor. Tarihsel süreçte Siyonistler için daima stratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs’ta Yahudi nüfusunu çoğaltmak için birbiri ardına hamleler yürüten İsrail’in son olarak adada arazi topladığı ortaya çıktı.