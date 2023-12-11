2023-12-11 16:20:44 O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Her seçimde halktan tokat üstüne tokat yiyen solak mahallede “kardeş kavgaları” bitmek bilmiyor… AK Parti icraat yaparken didişmeyi tercih eden muhalif kesimde, bu defa da Birgün gazetesi yazarı Yasin Durak ile Celal Şengör birbirine girdi. Durak, “Celal Şengör bir bok sineğidir! Daha fazlası değil, lakin daha azı olabilir… Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor” gibi çok ağır ifadeler kullandığı olay yazısında özetle şunları kaydetti: