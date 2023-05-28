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O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

2023-05-28 12:08:21
O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Adanalı Örümcek Adam, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı.

#1
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı

#2
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın’a yoğun ilgi gösterdi.

#3
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana’da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

#4
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın’a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

#5
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Oyunu kullanan Can Şaşkın,” Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu.

#6
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim.

#7
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır.

#8
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim” dedi.

#9
Foto - O isim oyunu kullandı! Gören herkes telefonuna sarıldı

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