2024-09-01 12:20:15 O ilimizden kartpostallık görüntüler
Kastamonu'da orman ve sisin buluşmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
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Kastamonu'da orman ve sisin buluşmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda yoğun sis etkili oldu.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde yer alan Isırganlık ve Esentepe mevkileri ile Yaralıgöz Dağı geçidinde sis ile ormanın buluşması mest eden görüntülere sahne oldu.
2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve köknar ağaçlarını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.
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