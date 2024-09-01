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O ilimizden kartpostallık görüntüler

2024-09-01 12:20:15
O ilimizden kartpostallık görüntüler

Kastamonu'da orman ve sisin buluşmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

#1
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda yoğun sis etkili oldu.

#2
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde yer alan Isırganlık ve Esentepe mevkileri ile Yaralıgöz Dağı geçidinde sis ile ormanın buluşması mest eden görüntülere sahne oldu.

#3
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve köknar ağaçlarını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

#4
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

Muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.

#5
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

#6
Foto - O ilimizden kartpostallık görüntüler

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