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Yaşam
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O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

2024-08-07 20:30:32
O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Denizli’de yeni bir bitki türü keşfedildi.

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Foto - O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

Denizli'deki Babadağ'ın zirvesi civarlarında yeni bitki türü keşfedilerek, "Zeybek Değneği" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

#2
Foto - O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl tarafından, halk arasında ismi "Çiçekli Değnek" olarak bilinen gruba ait yeni bir bitki türü keşfedildi. Çan çiçeğigiller familyasından olan türe Türkçe "Zeybek Deyneği", bilimsel olarak ise "Asyneuma yildizianum" ismi verildi.

#3
Foto - O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yıldırım, çalışmalar sırasında buldukları türün, bilinen hiçbir türe benzemediğini fark ettiklerini ve üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıntılı laboratuvar ve literatür çalışmalarının ardından türün henüz bilim dünyasında ismi olmayan yeni bir tür olduğu sonucuna vardıklarını aktaran Yıldırım, "Kew Bulletin isimli bilimsel taksonomi dergisine hazırladığımız makaleyi gönderdik. İşleme alınan makalenin yakın zaman önce yayınlanması ile bu yeni tür Asyneuma yildizianum olarak isimlendirildi. Türün adı, emekli botanik profesörü Bayram Yıldız'ın onuruna isimlendirildi." ifadelerini kullandı.

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Foto - O ilimizde yeni bir bitki türü keşfedildi

Türün özelliklerini de aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Asyneuma cinsinin çeşitlenme ve orijin merkezi Türkiye'dir. Dünya genelinde 34 türe sahiptir. Asya, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da yayılış gösterir. Ülkemizdeki asyneuma tür sayısı ise keşfedilen bu yeni türle 23'e yükselmiş ve endemizm oranı ise yüzde 70 civarındadır. Zeybek Değneği'nin, bugüne kadar yapılan saha çalışmalarında sadece Denizli Babadağ sınırlarında yayılış gösterdiği ve popülasyonlarının özellikle keçi ve koyun sürüleri tarafından ciddi tahribata uğradığı tarafımızca tespit edildi. Ayrıca alanda maden çalışmaları için açılan yollardan dolayı türün habitatı ve popülasyonu üzerinde büyük bir tahribat var. Türün neslinin korunması adına eylem çalışmalarının başlatılması oldukça büyük önem arz ediyor."

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