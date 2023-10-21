O ilimizde toplu ulaşıma tepki çeken zam! Zamdan memnun olan da var

İstanbul’da 15 liraya 10, 20, 30 kilometre gidiyorsun, doğal bir şey. Ama burada her yer yaya gidilecek şekilde. Büyükerşen tadını kaçırdı. Eskişehir halkı için de çok güzel. Çünkü 20 senedir bu adamı burada tutuyor, 25 seneye devam edecek. Ben Eskişehir’e geleli 48 sene oldu, hiçbir değişiklik olmadı. Bir Hasan Polatkan Caddesi oldu, onunla da ilgisi yok. Bir alt geçit, üst geçit yaptığı yok. Eskart ücretini 15 lira değil 30 lira yapsa Büyükerşen yine kazanacak. Bu gençliğe, bu millete yazık. Ama Eskişehir halkı 15 lira da 20 lira da yapsa hiç sesini çıkarmaz. Trafik her tarafta kitleniyor. Çözüm bulunması gerek” ifadelerini kullandı.