O ilimizde toplu ulaşıma tepki çeken zam! Zamdan memnun olan da var

Yeni uygulanacak ulaşım ücreti tarifesinde fiyat artışının normal olduğuna dikkat çeken bir başka vatandaş Yahya Bulut ise, “Şimdi her şeyin fiyatı yükseldi. Tramvay ücreti de normal. Mazot, elektrik pahalı. Mecbur bu fiyat artışı oluyor. Biz bunları normal karşılıyoruz. Başka yolu yok. Zam çok ama belediyeler ne yapsın? Belediye de haklı. Girdiler pahalı, haliyle onlar da üstüne koyacak. Bence kimseye diyecek şey yok. Daha önceden böyle değildi. Para pul oldu, 100 lira bugün 10 lira. Hiç değeri kalmadı. Toplu taşımayı kullanıyoruz. Mecbur olmadıkça binmiyoruz, binemiyoruz. Elektriğe, doğalgaza zam gelecek, bu vatandaşa yüklenecek. Vatandaşın durumu zor, asgari ücretle geçinmek bitti. Taşımacılık bitti. Aldığın maaş belli, zam geliyor. Ne yapacaklar? Durum çok kötü” diye konuştu.