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O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, "Allah sizin cezanızı versin" dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın

2023-12-29 11:59:16
O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, “Allah sizin cezanızı versin” dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın

Konya’da 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden İ.B. (22) adlı erkek çobanı dövüp, cinsel saldırıda bulunan sürü sahipleri İ.K. (42) ve H.O. (37), 14 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheliler, çobanı tehdit etmek için saldırıları cep telefonuna kaydetti.  2022 yılının mayıs ayında Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, İ.K. ve ortağı H.O.'nun sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B., 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O., çoban İ.B.’nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı.

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Foto - O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, "Allah sizin cezanızı versin" dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın

İ.K. ve H.O. hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yaşanan olay ayrıntılarıyla anlatılıp, şüphelilerin el konulan cep telefonlarında yapılan incelemelerde cinsel saldırıların yer aldığı videolarla çok sayıda mağdurun da cinsel içerikli videolarının yer aldığı kaydedildi. Ayrıca telefonda yapılan incelemede İ.K. ve H.O. arasında İ.B.’yi para karşılığında başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamayı düşündüklerine yönelik yazışmaların olduğu belirtildi.

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Foto - O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, "Allah sizin cezanızı versin" dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın

İ.B., savcılıktaki ifadesinde "Kaybolan koyun ve keçinin parasını benden istediler. Veremeyeceğimi söylemem üzerine ikisi de bana cinsel saldırıda bulundular. Beni buna mecbur etmeye çalıştılar, cep telefonuyla kaydettiler. Karton kağıt üzerine bir sözleşme imzalattılar. Kur’an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım” dedi. İ.K. ve H.O. ise ifadelerinde İ.B. ile rızasıyla, "şeytana uyarak" cinsel ilişki yaşadıklarını, şantaj yapmadıklarını, görüntüleri kimseyle paylaşmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti 2 kişiye "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12’şer yıl, "iftira" suçundan 1’er yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise 1 yıl 8’er ay hapis cezasını çarptırdı.

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