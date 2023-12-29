2023-12-29 11:59:16 O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, “Allah sizin cezanızı versin” dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın
Konya’da 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden İ.B. (22) adlı erkek çobanı dövüp, cinsel saldırıda bulunan sürü sahipleri İ.K. (42) ve H.O. (37), 14 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheliler, çobanı tehdit etmek için saldırıları cep telefonuna kaydetti. 2022 yılının mayıs ayında Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, İ.K. ve ortağı H.O.'nun sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B., 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O., çoban İ.B.’nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı.