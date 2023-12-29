O ilimizde iki adam, erkek çobana kadın elbisesi giydirip tecavüz etti! İğrençliğin sebebi, “Allah sizin cezanızı versin” dedirtti! Ettirdikleri şu yemine de bakın

İ.B., savcılıktaki ifadesinde "Kaybolan koyun ve keçinin parasını benden istediler. Veremeyeceğimi söylemem üzerine ikisi de bana cinsel saldırıda bulundular. Beni buna mecbur etmeye çalıştılar, cep telefonuyla kaydettiler. Karton kağıt üzerine bir sözleşme imzalattılar. Kur’an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım” dedi. İ.K. ve H.O. ise ifadelerinde İ.B. ile rızasıyla, "şeytana uyarak" cinsel ilişki yaşadıklarını, şantaj yapmadıklarını, görüntüleri kimseyle paylaşmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti 2 kişiye "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12’şer yıl, "iftira" suçundan 1’er yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise 1 yıl 8’er ay hapis cezasını çarptırdı.