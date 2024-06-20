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Yaşam
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O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

2024-06-20 10:14:18
O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

Ardahan'da günün ilk ışıklarıyla gözyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi hayran bıraktı.

#1
Foto - O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

#2
Foto - O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü.

#3
Foto - O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

Ortaya çıkan manzara sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#4
Foto - O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı

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