2024-06-20 10:14:18 O ilimizde gökyüzü kızıla boyandı
Ardahan'da günün ilk ışıklarıyla gözyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi hayran bıraktı.
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Ardahan'da günün ilk ışıklarıyla gözyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi hayran bıraktı.
Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.
Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü.
Ortaya çıkan manzara sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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