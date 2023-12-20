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O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Spor
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O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

2023-12-20 00:13:10
O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele, bordo-mavili ekibin 2-1'lik galibiyetiyle devam ederken flaş bir olay meydana geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, bir pozisyon sonrası hakeme tepki olarak takımı sahadan çekti. Futbolcular uzun süre başkana oyuna devam etmek istediklerini dile getirmesine rağmen Sarıalioğlu, kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sahadan çekilme olayına neden olan pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 74'üncü dakikasında İstanbulspor Yönetimi takımı sahadan çekti.

#2
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın 68'inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

#3
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj'ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

#4
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

#5
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu yorumladı. Toroğlu, pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi.

#6
Foto - O ilimizde futbola artık el konuldu! İstifa haberinin gelmesi an meselesi: Harekete geçtiler: Görüntüler az önce geldi!

"Pozisyon net penaltı. Ben İstanbulsporlu oyuncunun kendini attığını düşündüm ama adama net müdahale var!" "Bütün hikaye VAR'daydı. Net penaltı! Hakemi izlemek için çağırmayan VAR'da art niyet ararım!"

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