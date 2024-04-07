O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar yılların gerçekliğini de gözler önüne serdi. Hadrianopolis Antik Kenti'nde Yapılan çalışmalarda 1400 yıllık testinin içerisinden çıkanlarda herkese hayrete düşürdü.Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Genç Kalkolitik, Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Antik Kent hakkında yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı. Kiliselerin tabanında birçok hayvan tasviri bulunduğunu ifade eden uzman isim Bu nedenle antik kentin "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarda iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar ortaya çıktı. Yapılan kazıda son olarak bir testi bulunurken yaklaşık 1400 yıllık olduğu tespit edildi. Testinin içerisinden ise 10 sikke, "sondaj-3" adı verilen yapının türü ve tarihi ile ilgili detayları ortaya çıkarıyor. 2023 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çelikbaş, geniş alanlarda yeni yapıların ortaya çıkarıldığını söyledi. Restorasyonların devam ettiğini belirten Çelikbaş, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştığını ifade etti.