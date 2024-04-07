O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

Çalışma yaptıkları alanlardan birinin sondaj 3 olarak adları adlandırıldığını dile getiren uzman isim şu açıklamalarda bulundu: "Bu yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Fakat bir odanın ne amaçla kullanıldığını içinden çıkan buluntulardan yaklaşık olarak tahmin ediyoruz. Galiba bir mutfak kalıntısı. İçerisinde çeşitli kaplar, mutfak kapları ortaya çıkmıştı. Yapının yüzyıllar boyunca kullanıldığını stratigrafi (katmanbilim) bize gösterdi fakat yapının son bitim tarihinin ne olduğu konusunda net veriye ulaşamamıştık. Mutfak bölümünde bulduğumuz bir kumbara ve içerisindeki 10 sikke, yapının son kullanım evresini bize gösteren kanıt niteliğinde arkeolojik belge. Sikkeler 2. Konstans'a ait. Tarihi milattan sonra 641-666 yılları arasına tarihlendiriliyor. Dolayısıyla yapının en son kullanım evresinin 7. yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz." Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan yapının kapsamlı tadilatlarla yaklaşık 300- 400 yıl kullanıldığı tahmininde bulunan Çelikbaş, yapının bazı bölümlerine sonradan eklenmiş olduğunu aktardı. Bazı duvarların yıkılıp yeniden yapıldığını işaret eden Çelik var tamirat, tadilat izlerinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Ortaya çıkan sikkelerin küçük bir testi içerisinde bulunduğunu ifade eden uzman isim, terminolojik olarak arkeoloji literatüründe sikkelerin define olarak tanımlandığını da belirtti. Buldukları arkeolojik kalıntının günümüzde annelerin mutfakta para biriktirmek için kullandığı küçük kutucuklara benzediğini söyledi. Mutfak bölümlerinin içerisinde 10 Sikkenin küçük bir testinin içerisinden çıktığını ifade eden Çelikbaş, o dönemde ailenin ya da evin hanımefendisinin kumbara kullandığını düşündüklerini söyledi.