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O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

2024-04-07 17:10:00
O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

Karabük'te buldukları testiyi açan Arkeologlar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Tam 1400 yıldır herkes üzerine basıp geçmiş kimse altında ne olduğunu fark etmemiş. Tüm gerçeklik arkeolojik kazıda ortaya çıktı.

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Foto - O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar yılların gerçekliğini de gözler önüne serdi. Hadrianopolis Antik Kenti'nde Yapılan çalışmalarda 1400 yıllık testinin içerisinden çıkanlarda herkese hayrete düşürdü.Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Genç Kalkolitik, Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Antik Kent hakkında yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı. Kiliselerin tabanında birçok hayvan tasviri bulunduğunu ifade eden uzman isim Bu nedenle antik kentin "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarda iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar ortaya çıktı. Yapılan kazıda son olarak bir testi bulunurken yaklaşık 1400 yıllık olduğu tespit edildi. Testinin içerisinden ise 10 sikke, "sondaj-3" adı verilen yapının türü ve tarihi ile ilgili detayları ortaya çıkarıyor. 2023 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çelikbaş, geniş alanlarda yeni yapıların ortaya çıkarıldığını söyledi. Restorasyonların devam ettiğini belirten Çelikbaş, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştığını ifade etti.

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Foto - O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı

Çalışma yaptıkları alanlardan birinin sondaj 3 olarak adları adlandırıldığını dile getiren uzman isim şu açıklamalarda bulundu: "Bu yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Fakat bir odanın ne amaçla kullanıldığını içinden çıkan buluntulardan yaklaşık olarak tahmin ediyoruz. Galiba bir mutfak kalıntısı. İçerisinde çeşitli kaplar, mutfak kapları ortaya çıkmıştı. Yapının yüzyıllar boyunca kullanıldığını stratigrafi (katmanbilim) bize gösterdi fakat yapının son bitim tarihinin ne olduğu konusunda net veriye ulaşamamıştık. Mutfak bölümünde bulduğumuz bir kumbara ve içerisindeki 10 sikke, yapının son kullanım evresini bize gösteren kanıt niteliğinde arkeolojik belge. Sikkeler 2. Konstans'a ait. Tarihi milattan sonra 641-666 yılları arasına tarihlendiriliyor. Dolayısıyla yapının en son kullanım evresinin 7. yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz." Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan yapının kapsamlı tadilatlarla yaklaşık 300- 400 yıl kullanıldığı tahmininde bulunan Çelikbaş, yapının bazı bölümlerine sonradan eklenmiş olduğunu aktardı. Bazı duvarların yıkılıp yeniden yapıldığını işaret eden Çelik var tamirat, tadilat izlerinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Ortaya çıkan sikkelerin küçük bir testi içerisinde bulunduğunu ifade eden uzman isim, terminolojik olarak arkeoloji literatüründe sikkelerin define olarak tanımlandığını da belirtti. Buldukları arkeolojik kalıntının günümüzde annelerin mutfakta para biriktirmek için kullandığı küçük kutucuklara benzediğini söyledi. Mutfak bölümlerinin içerisinde 10 Sikkenin küçük bir testinin içerisinden çıktığını ifade eden Çelikbaş, o dönemde ailenin ya da evin hanımefendisinin kumbara kullandığını düşündüklerini söyledi.

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