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Yaşam
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O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

2023-10-26 11:19:37
O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Kayseri ile Kastamonu pastırmanın kime ait olduğunun savaşını verirken Sivas'tan hamle geldi.

#1
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Sivas, coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu. Bazı iller arasında pastırmanın kendi bölgelerinde daha iyi yapıldığı tartışmaları yaşanırken, Sivas pastırma için 2022 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

#2
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Kastamonu ve Kayseri arasında yaşanan pastırma savaşına Afyonkarahisar da katılırken, Sivas’ın pastırmasının tescilini aldığı anlaşıldı.

#3
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

2022 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı yapan, aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescilini 2022 yılında aldıklarını açıkladı. Hastaoğlu yaptığı açıklamada, “Pastırma tartışması Kastamonu ve Kayseri arasında sürerken Afyon da una dahil oldu. Asıl pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyündendir.

#4
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Dolayısıyla pastırma emekçileri Sivaslıdır. 2020 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanı olduğum dönem yaptığımız müracaatta 2 yıl sonra, 2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık. Herkes sahipleniyor ama tescili bizdedir.

#5
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Ustalar Sivaslı olduğu için tescil de bizim hakkımızdı ve bunu aldık. Birileri bizi eleştirip çekemese de bizim için önemli değil.

#6
Foto - O ilimiz pastırma savaşına son verdi!

Bizim hedefimiz bu tartışmalara girmeden ürünümüzü geniş kitlelere yayıp daha da ticarileştirmektir” dedi.

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