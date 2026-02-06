O ilimiz buz kesti! Dışarı çıkmak can yakıyor! Soğukluk kirpik dondurdu

Kars’ta havaların çok soğuk geçtiğini ifade eden Salih Şahin, "Kars son 15 yılın en soğuk kışını yaşıyor. Kar Kars’ın güzelliğidir, aynı zamanda turistik olarak kullanılmaktadır. Ağaçlar kar ile değişik güzel görüntü oluşturuyor. Ancak çok soğuk olduğu zaman arabaları çalıştıramıyoruz, kış sıkıntısı çekiyoruz. Görsel güzellik var ancak doğal gaz fazla yanıyor. Doğal gaz fiyatları çok yüksek, bu bölgeye doğal gaz fiyatlarında indirim olması lazım. Doğu bölgesine Kars, Iğdır ve Ardahan kış bakımından çok etkilenen illerin başında gelir" dedi.