O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

"Elektrikte büyük tasarruf, ömürlük yatırım"Santralin ilçe için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Güneş Enerjisi Sistemleri çok kısa bir zamanda üretime geçmiş olacak. Bu, belediyeler için çok önemli bir kaynak. Bizim bu şekilde yaptığımız yatırımlar hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de ülkemizi güçlendirecektir. Yapılan bu çalışma belediyenin bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarına karşı çok güzel gelir getiren, ileriye dönük bir yatırım olarak hayata geçiyor. O da bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu iş de emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.