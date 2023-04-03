2023-04-03 12:47:09 O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de stratejik önemi giderek büyüyen ve yenilenebilir kaynaklara yönelişin de hızla arttığı enerji sektörüne yönelik yatırımlarda adeta patlama yaşandı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 azalışla 26 milyon 176 bin 245 megavatsaat oldu. O ilimizin Çameli belediyesi bu noktada önemli bir adım attı. Artık kendi enerjisini kendisi üretecek. Enerji için ikinci hamle çalışmalar başladı...