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Ekonomi
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O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

2023-04-03 12:47:09
O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de stratejik önemi giderek büyüyen ve yenilenebilir kaynaklara yönelişin de hızla arttığı enerji sektörüne yönelik yatırımlarda adeta patlama yaşandı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 azalışla 26 milyon 176 bin 245 megavatsaat oldu. O ilimizin Çameli belediyesi bu noktada önemli bir adım attı. Artık kendi enerjisini kendisi üretecek. Enerji için ikinci hamle çalışmalar başladı...

#1
Foto - O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

Denizli- Çameli Belediyesi, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek ve ekonomiye katkıda bulundurmak hedefiyle kurduğu güneş enerji santralindeki çalışmaları tamamladı. Çameli Belediyesi, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek ve ekonomiye katkıda bulundurmak hedefiyle kurduğu güneş enerji santralindeki çalışmaları tamamladı.

#2
Foto - O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çameli Belediyesi, ilçede doğal kaynakları enerjiye dönüştüren önemli bir projeye daha imza attı. Cumaalanı Mahallesi'nde belediyeye ait 25 dönümlük arazide (GES) Güneş Enerji Santrali kurulumu için süren çalışmalar tamamlandı. En yakın zamanda enerji vermeye başlayacak olan tesis, 809 KW gücündeki güneş enerjisi santralinde 2 bin 160 adet panel bulunuyor.

#3
Foto - O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

Yıllık ortalama 1 milyon 300 bin KWH elektrik enerjisi üretmesi bekleniliyor. Güneşlenme süresine bağlı olarak bu üretim artabiliyor. Yıllık ortalama 3,5 milyon TL belediyeye gelir kaynağı sağlanması bekleniliyor. Yıllık 830 hanenin kullanacağı kadar elektrik üreteceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - O ilçemiz bir ilke imza attı! Kendi enerjisini kendisi üretecek: Enerji yatırımlarında dikkat çeken hamle! Duyurdular

"Elektrikte büyük tasarruf, ömürlük yatırım"Santralin ilçe için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Güneş Enerjisi Sistemleri çok kısa bir zamanda üretime geçmiş olacak. Bu, belediyeler için çok önemli bir kaynak. Bizim bu şekilde yaptığımız yatırımlar hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de ülkemizi güçlendirecektir. Yapılan bu çalışma belediyenin bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarına karşı çok güzel gelir getiren, ileriye dönük bir yatırım olarak hayata geçiyor. O da bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu iş de emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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