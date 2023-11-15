2023-11-15 14:34:39 O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı
Rize’de 2 bin kişi kapasiteli yeni mezarlık alanı yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Tamam, Türk'ün ruh köküne düşman kriptolar bunu yaptı ama... Alooo! Anlı şanlı taraftar grupları neredesiniz?
Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı
Rize’de 2 bin kişi kapasiteli yeni mezarlık alanı yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Rize Belediyesi, Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallesinde yeni mezarlık alanı için çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, “Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallemizde belirlenen alanda yeni mezarlık alanı için çalışmalarımız devam ediyor.
Projenin ilk etabında 5 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin mezar yeri oluşturulması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23