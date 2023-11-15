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Yaşam
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O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı

2023-11-15 14:34:39
O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı

Rize’de 2 bin kişi kapasiteli yeni mezarlık alanı yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Foto - O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı

Rize Belediyesi, Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

#2
Foto - O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallesinde yeni mezarlık alanı için çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, “Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallemizde belirlenen alanda yeni mezarlık alanı için çalışmalarımız devam ediyor.

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Foto - O ile 2 bin kişilik mezarlık yapıldı

Projenin ilk etabında 5 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin mezar yeri oluşturulması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

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