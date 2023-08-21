O ilde Sultan Alpaslan'ın torunları yaşıyor

Prof. Dr. Selami Şimşek, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bir kaynağı incelediğini dile getirerek, “Ünver’in İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde 00202 numarada kayıtlı “Erzurum Defteri'nde" 21-25 Ağustos 1971 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nin tertip ettiği “Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Sempozyumu'na -bildirilerin çoğu Malazgirt zaferiyle ilgilidir- davetli olarak katıldığını gösteren resmi evrak ve fotoğraflar arasında gezi dolayısıyla gittiğini tahmin ettiğimiz Çat ilçesinden bir fotoğraf paylaşmış ve altına “Çatta Alparslan’ın torunlarından” diye bir not düşmüştür. Ünver, her ne kadar bu şahsın ismini yazmamışsa da fotoğrafını paylaşmış olması önemli bir tarihi bilgi ve vesikadır. Dolayısıyla şehrimizin bir ilçesinde Sultan’ın torunu/torunları vardır.” diye konuştu. Konunun detayları ile incelenmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti “Netice itibariyle şehrimizde 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ın torununun yaşamış olduğunu öğrenmek oldukça heyecan ve gurur vericidir. Tarih alanındaki ilim adamlarımızın, araştırmacılarımızın yanında Erzurum Valiliğimizin, Çat Kaymakamlığımızın bu durumla yakından ilgilenerek araştırmalar ve soruşturmalar yaptırarak bu torununun bilinmesine, gün yüzüne çıkarılmasına öncülük edeceğini umuyoruz. İnşallah en kısa sürede araştırılıp bulunur.”