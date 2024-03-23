O ilçede yaşayanlar dikkat! Direkten döndünüz: CHP'nin belediye başkan adayı 'kaçakçı' çıktı

"CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’a oy vermek için sandığa gidecek Mudanyalı vatandaşlarımın bir kez daha düşünmesini istiyorum. Bu konu öyle önemsiz bir konu değil. Deniz Dalgıç'ın, Bademli Mahallesi’ndeki bir inşaat projesinde ruhsat ve eklerine aykırı olarak imalat yaptığı, projenin kontrolünü yapan ilgili yapı denetim firması tarafından Mudanya Belediyesi'ne yapılan şikayet ile ortaya çıkmıştır. Yapı denetim firmasının şikayeti üzerine Mudanya Belediyesi tarafından yapılan incelemede, izinsiz kaçak yapı tespit edilerek ilgili Encümen tarafından, Deniz Dalgıç’a ait olduğu tespit edilen yapıya ceza kesilmiştir. İzinsiz inşaat yapmak gibi temel bir kuralı bile çiğnemiş bir kişinin, Mudanya’nın Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi ve kaçak inşaat yaptığı ilçeyi yönetmeye talip olmasını Mudanyalı vatandaşlarımın takdirine bırakıyorum. Üstelik, bu kaçak yapının tespitinin ve cezanın kesilmesinin, CHP'nin Mudanya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinin devam ettiği Kasım aylarında yaşanmış olması, CHP’nin yerel yönetici adaylarını belirlerken neye dikkat ettiğinin de soru işaretlerini içermektedir. Deniz Dalgıç’ın, başka kaçak inşaatları var mı? Bunlarla ilgili nasıl cezalar kesildiğini araştırmaya ve kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz."